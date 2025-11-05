כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית לסוף השבוע: עלייה נוספת בטמפרטורות | חם עד שרבי

לפי תחזית מזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ | יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים (מזג האוויר)

כיכר השבת
הר הזיתים (צילום: יהודה ג)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה בינוני. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל עד שרבי ברוב האזורים. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה בטמפרטורות, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שישי, יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, אך עדיין יהיה חם מהרגיל עד שרבי בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. אחה"צ הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 22-30

תל אביב: 24-33

באר שבע: 20-33

חיפה: 23-30

טבריה: 23-35

צפת: 22-28

אילת: 23-34

כיכר השבת
