היום: עדיין חם | החל ממחר: גשמים וחשש משטפונות והצפות

כביש 90. ארכיון ( צילום: דוד כהן/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית. במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי.