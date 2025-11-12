כיכר השבת
המהפך במזג האוויר

היום: עדיין חם | החל ממחר: גשמים וחשש משטפונות והצפות

לפי תחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי|החל ממחר: גשום וחשש משטפונות והצפות (מזג האוויר)

כיכר השבת
כביש 90. ארכיון (צילום: דוד כהן/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית. במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, אז קיים חשש קל משטפונות בנחלי הערבה.

בערב ובמהלך הלילה הגשמים יתחזקו בהדרגה בעיקר לאורך מישור החוף וילווו בסופות רעמים בודדות. לקראת בוקר יום שישי, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.

ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש מהצפות מקומיות במישור החוף.

משעות הצהריים קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 17-25

באר שבע: 16-31

חיפה: 21-31

טבריה: 21-33

צפת: 18-26

אילת: 24-35

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר