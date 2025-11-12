היום: עדיין חם | החל ממחר: גשמים וחשש משטפונות והצפות

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הלילה: מעונן חלקית. במזרח הארץ ייתכן גשם מקומי.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה, אז קיים חשש קל משטפונות בנחלי הערבה.
בערב ובמהלך הלילה הגשמים יתחזקו בהדרגה בעיקר לאורך מישור החוף וילווו בסופות רעמים בודדות. לקראת בוקר יום שישי, קיים חשש מהצפות מקומיות לאורך מישור החוף.
ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן. צפויים ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה, מלווים בסופות רעמים. ייתכן גשם מקומי בצפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. קיים חשש מהצפות מקומיות במישור החוף.
משעות הצהריים קיים חשש משטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 17-25
באר שבע: 16-31
חיפה: 21-31
טבריה: 21-33
צפת: 18-26
אילת: 24-35
