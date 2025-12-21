התחזית: רוחות מזרחיות חזקות, ללא גשם | בהמשך השבוע: גשם קל

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה היום: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות במישור החוף, בשפלה ובנגב. בהרי הצפון ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. הלילה: בהיר בדרך כלל.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

ביום שלישי, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-20

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-20

טבריה: 11-19

צפת: 8-14

אילת: 13-22