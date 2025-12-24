ים המלח, אתמול ( צילום: Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה עונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.