מזג האוויר היום (רביעי) יהיה עונן חלקית עד בהיר. תחול עליה קלה בטמפרטורות. בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון ובשומרון.
ביום שישי, מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות. בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, ייתכנו טפטופים עד גשמים מקומיים קלים.
ביום שבת קודש, צפוי גשם לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכנו סופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-18
תל אביב: 14-21
באר שבע: 8-19
חיפה: 15-21
טבריה: 11-20
צפת: 8-14
אילת: 13-22
