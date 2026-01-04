חורף בהמתנה | התחזית: עליה בטמפרטורות וחום לא שגרתי לעונה

מזג האוויר היום (ראשון) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בצפון ובהרי המרכז.
על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה לרוב בהיר. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך מישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.
ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 6-15
תל אביב: 8-21
באר שבע: 8-20
חיפה: 11-17
טבריה: 9-17
צפת: 7-12
אילת: 13-26
