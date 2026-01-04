כיכר השבת
מזג האוויר

חורף בהמתנה | התחזית: עליה בטמפרטורות וחום לא שגרתי לעונה

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: עלייה הדרגתית בטמפרטורות, רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרים, וחום גבוה מהרגיל לעונה במישור החוף (בארץ)

כיכר השבת
הכנרת בסוף השבוע (צילום: מיכאל גלעדי/Flash90)

היום (ראשון) יהיה  בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן תהיינה רגילות לעונה. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. הלילה: מעונן חלקית בעננות בגובה רב. רוחות מזרחיות חזקות ינשבו בצפון ובהרי המרכז.

על פי התחזית, מחר יום שני, יהיה לרוב בהיר. בצפון ובהרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לאורך מישור החוף ובשפלה הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

ביום שלישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. במישור החוף ובשפלה תחול ירידה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 6-15

תל אביב: 8-21

באר שבע: 8-20

חיפה: 11-17

טבריה: 9-17

צפת: 7-12

אילת: 13-26

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר