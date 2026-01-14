הסערה חלפה, הגשם נשאר | התחזית המלאה לסוף השבוע 

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף לרדת מידי פעם גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. צפויה עליה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי.
על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.
ביום שישי, מעונן חלקית עד מעונן. יתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר לאורך החוף. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר.
ביום שבת קודש, מעונן חלקית עד מעונן. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר לאורך החוף ולקראת צהריים יתפשט לצפון ולמרכז.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-10
תל אביב: 14-15
באר שבע: 8-14
חיפה: 13-16
טבריה: 10-15
צפת: 5-10
אילת: 13-19
