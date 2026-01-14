הסערה חלפה, הגשם נשאר | התחזית המלאה לסוף השבוע 

מדיבר יהודה, אתמול ( צילום: יוסי זמיר/Flash90 )

מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. יוסיף לרדת מידי פעם גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. צפויה עליה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף הדרומי.