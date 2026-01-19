התחזית: הגשם ייפסק אבל הקור יתגבר | 5 מעלות בירושלים, 3 בצפת

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים ירד גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: במהלך הלילה קיים חשש לקרה בהרי הצפון והמרכז וכן בעמקים.
על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך הלילה בהרי הצפון והמרכז יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.
ביום רביעי, מעונן בעננות בגובה רב. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה בטמפרטורות בעיקר במשור החוף ובדרומה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 5-11
תל אביב: 9-15
באר שבע: 10-15
חיפה: 9-14
טבריה: 7-15
צפת: 3-9
אילת: 13-20
