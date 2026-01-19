כיכר השבת
התחזית: הגשם ייפסק אבל הקור יתגבר | 5 מעלות בירושלים, 3 בצפת

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: גשם מקומי במרכז ובצפון, ירידה בטמפרטורות ורוחות מזרחיות חזקות | התחזית המלאה  (מזג האוויר)

צפון הארץ, אתמול (צילום: אייל מרגולין/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים ירד גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: במהלך הלילה קיים חשש לקרה בהרי הצפון והמרכז וכן בעמקים.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך הלילה בהרי הצפון והמרכז יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

ביום רביעי, מעונן בעננות בגובה רב. בצפון הארץ ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה בטמפרטורות בעיקר במשור החוף ובדרומה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 5-11

תל אביב: 9-15

באר שבע: 10-15

חיפה: 9-14

טבריה: 7-15

צפת: 3-9

אילת: 13-20

