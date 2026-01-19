התחזית: הגשם ייפסק אבל הקור יתגבר | 5 מעלות בירושלים, 3 בצפת

צפון הארץ, אתמול ( צילום: אייל מרגולין/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עד שעות הצהריים ירד גשם מקומי קל, בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הלילה: במהלך הלילה קיים חשש לקרה בהרי הצפון והמרכז וכן בעמקים.