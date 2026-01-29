כיכר השבת
מזג האוויר הפכפך 

התחזית: גשם מקומי קל | בסוף השבוע: התחממות וטמפרטורות גבוהות לעונה

לפי תחזית מזג האוויר,  בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי ברובו קל| בשבת קודש: עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
נמל תל אביב, אתמול (צילום: רחל אלרואי/Flash90)

היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי ברובו קל. תחול עליה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בינונית וגבוהה.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ וייתכן שם אובך.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-14

תל אביב: 12-18

באר שבע: 11-19

חיפה: 15-17

טבריה: 11-15

צפת: 8-11

אילת: 13-23

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר