מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי ברובו קל. תחול עליה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בינונית וגבוהה.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן עם עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוחות יתחזקו בעיקר בדרום הארץ וייתכן שם אובך.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 8-14
תל אביב: 12-18
באר שבע: 11-19
חיפה: 15-17
טבריה: 11-15
צפת: 8-11
אילת: 13-23
