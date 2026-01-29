נמל תל אביב, אתמול ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ירד גשם מקומי ברובו קל. תחול עליה קלה בטמפרטורות. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בינונית וגבוהה.