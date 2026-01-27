איציק גואילי חשף את ההודעה המצמררת ששלח רן ימים לפני הטבח

( צילום: חיים טויטו )

שעות ספורות אחרי שהתקבלה, בתחושות מעורבים, הבשורה המרגשת על איתורו של גיבור ישראל רן גואילי הי"ד, הופיע אביו איציק על מסכי ענק במרכז כפר חב"ד. היה לו מה לספר לאלפי החסידים במקום.

גואילי היה אמור באותם רגעים, אמש יום שני, להיות נוכח בהאנגר הענק, שהוקם במיוחד זמן לא רב קודם לכן במרכז כפר חב"ד. הוא היה אמור לקרוא פרק תהלים במקום - וגם לומר כמה מילים אישיות. אבל התכניות השתנו ברגע האחרון: בנים שבו לגבולם, וטלי גואילי הופיע על המסכים. הוא סיפר שיתף בפרט מדהים: "כשלושה שבועות לפני השביעי לאוקטובר רני התחיל להניח תפילין". על המסכים נראתה התכתבות של רני עם אחד מחבריו, זמן קצר לפני הטבח הנורא. כך כתב רני: "אתה תהיה גאה בי, כבר שבועיים פלוס אני מניח תפילין". האבא הוסיף וסיפר: "כשהיינו בציון של הרבי מליובאוויטש, זמן קצר אחרי שרני נחטף, ראיתי שמסדרים את תמונות כל החטופים למטה בחדר ולמעלה היה מסך ובו הופיעה דמותו של הרבי. לא אשכח את הרגע הזה. ממש מתחת לרבי הייתה התמונה של רני, ואני בתחושה ובהרגשה שלי הרגשתי כאילו הרבי שם עליו את היד, מלווה".

האבא חשף. ההודעה ששיגר רני לחבר זמן קצר לפני הטבח

סיפורו של גואילי היה רגע אחד מבאנקעט השלוחים. רגע מרגש מרגש ועוצמתי נוסף היה כאשר דניאל וייס, הזמר הצעיר שאיבד את הוריו בשבעה באוקטובר בקיבוץ בארי, נראה על המסכים כשהוא מספר את סיפורי הזוועות שחוו ביום הנורא, עד למציאת גופת אמו היקרה במנהרות בעזה, והבאתה לקבר ישראל.

דניאל שיתף גם מהמסע המיוחד של צעירי חב"ד לתפילה על קברו של הרבי בניו-יורק, שבו השתתף יחד עם אחיו, כחודש לאחר הטבח, ועל התפילה המיוחדת שביקש עבור אמו ונענתה עם חזרתו לישראל. עם כיבוי המסכים הופיע דניאל על הבמה ולקול תשואות האלפים החל לשיר ברטט את "שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים" ואת שירו של הרבי על המילים בתהילים "צמאה לך נפשי".

על מסכי הענק באירוע נראו שלוחי הרבי ממקומות שונים ברחבי הארץ, ששיתפו בסיפורי שליחות מרגשים ומיוחדים, לצד סיפוריהם של מקורבים שגילו עולם יהודי חדש באמצעות ההיכרות עם בתי חב"ד והשלוחים ומערך שיעורי התורה והחסידות. בין לבין, נהנו המשתתפים מתוכנית מוזיקלית אומנותית בניצוחו של נאור כרמי ותזמורתו המורחבת, יחד עם הזמר שמחה פרידמן ומקהלת 'הפנסאים'.

בפתיחת חלק הנאומים, מנהל אגף הסניפים של צעירי חב"ד, הרב נפתלי ליפסקר, הציג את מספר משפחות השלוחים בישראל, שהגיע השנה לשיא חדש של 1,400 משפחות, ביותר מאלף בתי חב"ד המצויים כמעט בכל נקודה ברחבי הארץ. אחריו עלה לשאת דברים בשם תומכי השלוחים, איש העסקים עו"ד יאיר בלחובסקי.

דניאל וויס במעמד

