פסילה שישית

צפו: השוטרים היו המומים מההיסטוריה של הנהג בסיום מרדף דרמטי

שוטרי משטרת התנועה הארצית עצרו לאחר מרדף נהג שנמדד נוהג במהירות מופרזת ובפסילה בפעם השישית | בתחילה הנהג ניסה להתחזות לאדם אחר, ולאחר מכן החל להימלט מהשוטרים | כך הוא נתפס (בארץ)

תיעוד המרדף והמעצר (צילום: סינק ע"י פקד דודו סמט, משטרת התנועה הארצית (ימת"א שפלה) – אגף התנועה. קרדיט צילום – דוברות המשטרה)

שוטרי משטרת התנועה הארצית (ימת"א שפלה) אכפו באופן ממוקד בכבישי גזרת מרכז הארץ, נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. במהלך פעולת האכיפה, ה מדדו נהג שנסע במהירות של 152 קמ"ש במקום 90.

עם עצירת הרכב, הנהג התחזה כאדם אחר בפני השוטרים, והחל להימלט מהמקום. במהלך המרדף, הנהג חצה צמתים באור אדום וסיכן הולכי רגל רבים.

המרדף נמשך עד לנמל אשדוד, אז הנהג יצא מהרכב וניסה להמלט רגלית מהמקום. בסיום מרדף רגלי אחריו, השוטרים מצאו אותו מסתתר בשיחים. הנהג נעצר והובא לחקירה בתחנת המשטרה.

בבדיקה התברר כי הנהג, בן 31 מלוד, פסול ביודעין ע"י בית המשפט מלנהוג ונתפס בפעם השישית. רישיון הנהיגה שלו פקע כבר בשנת 2021.

