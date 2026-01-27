פסילה שישית צפו: השוטרים היו המומים מההיסטוריה של הנהג בסיום מרדף דרמטי שוטרי משטרת התנועה הארצית עצרו לאחר מרדף נהג שנמדד נוהג במהירות מופרזת ובפסילה בפעם השישית | בתחילה הנהג ניסה להתחזות לאדם אחר, ולאחר מכן החל להימלט מהשוטרים | כך הוא נתפס (בארץ)

שה שמשון הייניקן כיכר השבת | 17:54