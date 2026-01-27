כיכר השבת
"החיים הפכו לסיוט"

הסוד האפל של נחלאות גרם לאיחוד נדיר בין חילונים לחרדים: "זה לא מאבק דתי"

הסמטאות השקטות של ירושלים הפכו בשנים האחרונות למוקד בילוי סואן עבור צעירים רבים | במפגן אחדות נדיר בין חרדים לחילונים - תושבי נחלאות מכלל המגזרים מדווחים על פגיעה קשה באיכות החיים: "מאות אנשים מתחת לחלונות הבית עד השעות הקטנות" • כעת הם יוצאים למאבק משולב בשביל להשיג את המטרה המשותפת: החזרת השלווה והפסטורליות לשכונה (בארץ)

בקבוקי בירה בחלונות הבתים בנחלאות אחרי עוד לילה של רעש ולכלוך (צילום: תושבי השכונה)

שכונת נחלאות ב, הידועה בסמטאותיה הציוריות והשקטות, ניצבת בחודשים האחרונים בפני מציאות חדשה ומורכבת. מה שהחל כבית קפה שכונתי קטן ונעים, הפך למקום בילוי הומה אליו נוהרים המונים מכל רחבי העיר והארץ, דבר ששינה לחלוטין את שגרת חייהם של מאות משפחות המתגוררות בשכונה.

תושבי השכונה מספרים על מציאות יומיומית קשה. המקום, שמושך אליו קהל רב, יוצר התקהלויות של עשרות רבות של אנשים מתחת לחלונות הבתים. הרעש, שכולל דיבורים רמים וצחוק בשעות הלילה המאוחרות, גוזל את שנתם של מבוגרים וילדים כאחד.

"נחלאות תמיד הייתה מקום פסטורלי ורגוע," מספר אחד התושבים בכאב. "היום אנחנו מוצאים את עצמנו מול מדרכות חסומות, המון אדם ורעש בלתי פוסק. זה לא רק עניין של נוחות, זו פגיעה אמיתית ביכולת שלנו לחיות בכבוד בביתנו. יש שכנים שכבר הפסידו ימי עבודה בגלל מחסור בשעות שינה".

הנקודה המפתיעה והמרגשת ביותר בסיפור היא השותפות הגורלית שנוצרה בשטח. בנחלאות, שכונה המאופיינת בפסיפס אנושי מגוון, התאחדו התושבים החרדים והדתיים יחד עם השכנים החילונים למאבק משותף.

הפגיעה בשלוות החיים יצרה חזית אחת אחידה: כולם מסכימים ששכונת מגורים צפופה אינה המקום המתאים לבילוי המוני ורועש. התושבים החילונים מדגישים כי אין מדובר במאבק דתי, אלא בדרישה בסיסית לשקט ולשמירה על המרחב הציבורי נקי ומסודר.

בעוד שבעלי העסקים נהנים מפריחה כלכלית, התושבים טוענים כי המחיר שמשלמת הקהילה כבד מדי. הקנסות המוטלים מעת לעת על רעש או על הוצאת שולחנות לרחוב ללא אישור, אינם מצליחים להשיב את המצב לקדמותו, והתושבים חשים כי השלווה שאפיינה את השכונה הולכת ונעלמת.

"הדבר היפה היחיד שיוצא מהמצב הזה הוא האחדות שלנו," מסכם אחד ממובילי המאבק בשכונה. "לראות חרדי וחילוני עומדים יחד ודואגים לאיכות החיים של הילדים שלהם - זה הכוח של ירושלים. אנחנו מקווים שיימצא הפתרון שיחזיר את השקט לסמטאות נחלאות, כדי שנוכל להמשיך לחיות כאן בשכנות טובה ובשלווה".

