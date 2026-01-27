כיכר השבת
פיצוץ בין הרשויות

"הכדור אצלך": העימות המילולי בין הנשיא עמית לשר לוין שובר שיאים

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, שבר שתיקה בריאיון ל'כאן רשת ב'' והאשים את שר המשפטים יריב לוין בבלימת מערכת המשפט. בעוד עמית טוען כי "הכדור לא בשטחו", לוין לא נשאר חייב ושלף את "רשימת החיסול": "תכבד את הממשלה" (בארץ, חוק ומשפט)

ההתעלמות של לוין מעמית בטקס ההכתרה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

בדיוק ביום השואה הבינלאומי, בחר יצחק עמית להתייחס לא רק לאנטישמיות המודרנית המרימה ראש, אלא גם למערכה הפנימית בישראל.

בטון מפויס אך נחרץ, תיאר עמית מערכת משפטית הנמצאת תחת מצור: "בכל מה שקשור לפעולה היעילה של המערכת, אני כל הזמן מושיט יד, אבל לא פגשתי יד אחות," אמר בכאב. עמית התייחס ליוזמות החקיקה של הממשלה והבהיר כי בג"ץ לא יהסס להתערב: "המבול הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר, ונצטרך להתייחס לכך".

שר המשפטים יריב לוין מציג את הצעת הפשרה שלו לפני מספר חודשים (צילום: דוברות)

לוין בתגובה: "הכל פשוט מאוד, השופט עמית" שר המשפטים יריב לוין מיהר להשיב אש והעביר את הזרקור לסלע המחלוקת האמיתי: המינויים לערכאה העליונה. "אם דבריך כנים, זה פשוט מאוד," תקף לוין, "תכבד את הכנסת ותסיר את האיקס ששמת על ד"ר בקשי וד"ר ביטון. הכדור במגרש שלך".

המועמדים שבמרכז הסערה כזכור, המבוי הסתום בוועדה לבחירת שופטים נובע מהתעקשותו של לוין למנות את ד"ר אביעד בקשי (פורום קהלת) וד"ר אביעד ביטון (ממנסחי הרפורמה המשפטית) לכס השיפוט. בעוד לוין רואה בהם מועמדים ראויים שיגוונו את ההרכב, רוב חברי הוועדה מתנגדים למינויים בשל קרבתם האידיאולוגית לשר. המחיר? בית המשפט העליון פועל בהרכב חסר של 12 שופטים בלבד, מצב המכביד על העומס הקיים ממילא.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר