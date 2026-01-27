ההתעלמות של לוין מעמית בטקס ההכתרה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

בדיוק ביום השואה הבינלאומי, בחר נשיא העליון יצחק עמית להתייחס לא רק לאנטישמיות המודרנית המרימה ראש, אלא גם למערכה הפנימית בישראל. בטון מפויס אך נחרץ, תיאר עמית מערכת משפטית הנמצאת תחת מצור: "בכל מה שקשור לפעולה היעילה של המערכת, אני כל הזמן מושיט יד, אבל לא פגשתי יד אחות," אמר בכאב. עמית התייחס ליוזמות החקיקה של הממשלה והבהיר כי בג"ץ לא יהסס להתערב: "המבול הזה יגיע לשולחננו במוקדם או במאוחר, ונצטרך להתייחס לכך".

שר המשפטים יריב לוין מציג את הצעת הפשרה שלו לפני מספר חודשים ( צילום: דוברות )

לוין בתגובה: "הכל פשוט מאוד, השופט עמית" שר המשפטים יריב לוין מיהר להשיב אש והעביר את הזרקור לסלע המחלוקת האמיתי: המינויים לערכאה העליונה. "אם דבריך כנים, זה פשוט מאוד," תקף לוין, "תכבד את הכנסת ותסיר את האיקס ששמת על ד"ר בקשי וד"ר ביטון. הכדור במגרש שלך".

המועמדים שבמרכז הסערה כזכור, המבוי הסתום בוועדה לבחירת שופטים נובע מהתעקשותו של לוין למנות את ד"ר אביעד בקשי (פורום קהלת) וד"ר אביעד ביטון (ממנסחי הרפורמה המשפטית) לכס השיפוט. בעוד לוין רואה בהם מועמדים ראויים שיגוונו את ההרכב, רוב חברי הוועדה מתנגדים למינויים בשל קרבתם האידיאולוגית לשר. המחיר? בית המשפט העליון פועל בהרכב חסר של 12 שופטים בלבד, מצב המכביד על העומס הקיים ממילא.