התחזית: המשך מגמת ההתחממות | הגשם יחזור לקראת סוף השבוע

יירוטים בשמי הארץ, אתמול ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.