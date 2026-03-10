התחזית: המשך מגמת ההתחממות | הגשם יחזור לקראת סוף השבוע

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
הלילה: בהיר עד מעונן חלקית יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות
על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך היום יעשה אביך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף.
ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ, ועדיין ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 5-16
תל אביב: 8-21
באר שבע: 7-19
חיפה: 12-20
טבריה: 7-20
צפת: 7-14
אילת: 13-22
