כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: המשך מגמת ההתחממות | הגשם יחזור לקראת סוף השבוע

לפי תחזית מזג האוויר, במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון | תחול עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה (מזג האוויר)

כיכר השבת
יירוטים בשמי הארץ, אתמול (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)

היום (שלישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. תחול עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. במהלך היום יעשה אביך בעיקר בצפון ובמזרח הארץ. אחה"צ ינשבו רוחות צפוניות ערות במישור החוף.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ, ועדיין ייתכן אובך. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 5-16

תל אביב: 8-21

באר שבע: 7-19

חיפה: 12-20

טבריה: 7-20

צפת: 7-14

אילת: 13-22

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר