התחזית: רוחות חזקות ואובך | בסוף השבוע: התחממות ניכרת וגשם ברוב הארץ

לפי תחזית מזג האוויר, במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן אובך | בשבת קודש: חם מהרגיל לעונה וגשם ברוב הארץ (מזג האוויר)

מטוס קרב בתל אביב, אתמול (צילום: חיים גולדברג/Flash90)

היום (חמישי) יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בהרי הצפון, ועדיין ייתכן אובך. תחול ירידה בטמפרטורות בעיקר לאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

משעות אחר הצהריים ייתכן אובך, בעיקר בדרום הארץ, ואף ייתכנו גשמים קלים. במהלך הלילה צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב אזורי הארץ.

ביום שבת קודש, תחול עלייה בטמפרטורות, שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, במקביל לגשם ברוב הארץ.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 10-21

באר שבע: 8-20

חיפה: 15-21

טבריה: 11-20

צפת: 10-17

אילת: 16-27

