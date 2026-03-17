מזג אוויר קיצוני: סופות חול, שרב, גשמים ואזהרה לשיטפונות  

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אחר הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף.
הלילה: מעונן חלקית. במהלך הלילה ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז.
על פי התחזית, מחר יום רביעי, תחול עלייה ניכרת נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף ובשפלה. ייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז וייתכן שם אובך.
לקראת שעות הצהריים הרוחות יתחזקו גם בדרום הארץ ושם יתחוללו סופות חול מקומיות. אחר הצהרים יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה.
כמו כן, קיים צפי לשיטפונות בנגב, בערבה ובנחלי מדבר יהודה וים המלח. במהלך הלילה הגשמים יחלשו ויתמעטו.
ביום חמישי, יהיה מעונן עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. ירדו ממטרים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות. עדיין קיים סיכוי נמוך לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה וים המלח. במרבית אזורי הארץ ינשבו רוחות ערות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים: 9-14 תל אביב: 14-18 באר שבע: 11-19 חיפה: 15-18 טבריה: 11-18 צפת: 8-14 אילת: 17-24.
