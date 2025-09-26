כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: אחרי הגשם המפתיע -תורגש הכבדה בעומסי החום

מזג האוויר ממשיך להיות הפכפך כיאה לעונה זו של השנה, כאשר אחרי הגשם העוצמתי שירד אתמול באזורים נרחבים ברחבי הארץ, בימים הקרובים תחול עליה בטמפרטורות (בארץ)

כיכר השבת
(צילום: Ayal Margolin/Flash90)

עונת הסתיו בעיצומה, ומזג האוויר הפכפך: אחרי הגשם, בשבת תחול הכבדה בעומס החום, מגמה שתמשיך גם בתחילת השבוע הבא - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראל.

היום, צפוי להיות מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.

ביום ראשון צפוי להיות בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה קלה נוספת בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ.

ביום שני המגמה שוב מתחילה להתהפך. צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (68%)

לא (32%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר