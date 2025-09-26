התחזית: אחרי הגשם המפתיע -תורגש הכבדה בעומסי החום

עונת הסתיו בעיצומה, ומזג האוויר הפכפך: אחרי הגשם, בשבת תחול הכבדה בעומס החום, מגמה שתמשיך גם בתחילת השבוע הבא - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראל.
היום, צפוי להיות מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. הלילה: בהיר עד מעונן חלקית.
בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום.
ביום ראשון צפוי להיות בהיר לרוב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה קלה נוספת בעומסי החום, בעיקר בפנים הארץ.
ביום שני המגמה שוב מתחילה להתהפך. צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. צפויה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
