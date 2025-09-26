התחזית: אחרי הגשם המפתיע -תורגש הכבדה בעומסי החום

( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

עונת הסתיו בעיצומה, ומזג האוויר הפכפך: אחרי הגשם, בשבת תחול הכבדה בעומס החום, מגמה שתמשיך גם בתחילת השבוע הבא - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראל.