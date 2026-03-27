כיכר השבת
מזג האוויר

התחזית: הפוגה קלה - וגשמי הברכה ימשיכו לרדת גם בשבוע הקרוב

היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה | בתחילת השבוע, צפי לגשמים מקומיים, אחרי הפוגה קלה בשבת קודש (חדשות)

(צילום: Nati Shohat/Flash90)

גם אחרי המעבר לשעון קיץ, החורף עדיין כאן וגשמי ברכה צפויים לרדת גם במהלך השבוע הקרוב - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום (שישי) צפוי להיות מעונן עד מעונן חלקית. גשמים מקומיים יוסיפו לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. בשעות הבוקר עדיין קיים חשש קל משטפונות מקומיים בנחלי מדבר יהודה וים המלח. משעות אחה"צ הגשמים יתמעטו בהדרגה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית עד בהיר.

שבת קודש: בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

יום ראשון: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני עם גשמים מקומיים, ברובם קלים, ברוב אזורי הארץ. במהלך היום הרוחות יתחזקו. ייתכן אובך בעיקר בדרום.

יום שני: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

