התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות; שבוע הבא - התחממות מחודשת

( צילום: Michael Giladi/Flash90 )

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.