התחזית: ירידה ניכרת בטמפרטורות; שבוע הבא - התחממות מחודשת

מזג האוויר ממשיך להשתנות מיום אל יום, כצפוי בתקופה זו של השנה | למרות הירידה במידות החום, הטמפרטורות היום עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה (חדשות)

(צילום: Michael Giladi/Flash90)

היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

הלילה, ליל שבת קודש: בהיר עד מעונן חלקית.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום ראשון צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן יחזרו להיות רגילות לעונה.

ביום שני צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית, בעיקר בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה בטמפרטורות.

