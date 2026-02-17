מזג האוויר: ירידה משמעותית בטמפרטורות | ייתכן טפטוף ואובך

רמת השרון, השבוע ( צילום: חן לאופולד/Flash90 )

מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן עד מעונן חלקית. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ייתכן אובך.