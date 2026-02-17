כיכר השבת
התחזית המלאה

מזג האוויר: ירידה משמעותית בטמפרטורות | ייתכן טפטוף ואובך

תחזית מזג האוויר לימים הקרובים: ירידה משמעותית בטמפרטורות, עננות, סיכוי לטפטוף וגשם מקומי | התחזית המלאה  (מזג האוויר)

רמת השרון, השבוע (צילום: חן לאופולד/Flash90)

היום (שלישי) יהיה מעונן עד מעונן חלקית. תחול ירידה משמעותית בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. ייתכן אובך.

הלילה: בהיר עד מעונן חלקית. לקראת בוקר הרוחות יתחזקו לאורך מישור החוף.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. במהלך הבוקר הרוחות יתחזקו, וייעשה בהדרגה אביך ברוב אזורי הארץ. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, והן עדיין תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום חמישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. בשעות הבוקר עדיין ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 14-21

באר שבע: 8-19

חיפה: 15-20

טבריה: 12-20

צפת: 10-16

אילת: 19-24

