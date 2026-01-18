טרגדיה קשה וקטלנית בבית שמש: הרוג באתר בנייה - בגלל חפץ כבד

תאונת עבודה קטלנית התרחשה היום (ראשון) באתר בנייה בבית שמש. פועל בשנות הארבעים לחייו נהרג במהלך עבודתו - ומותו נקבע בזירה בידי כונני החירום שמיהרו להגיע למקום.

התאונה התרחשה בסביבות השעה 11:40 הבוקר, ברחוב העלייה בבית שמש. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום, אחרי קריאה, מצאו את הפועל מחוסר הכרה על הרצפה. הם ניסו לבצע בו פעולות החייאה ולהציל את חייו, אולם נאלצו בתוך זמן קצר לקבוע את מותו במקום.

פראמדיקית מד"א איילת השחר וחובש מד"א עדן אברהם, סיפרו: "הובילו אותנו באתר בנייה אל הגבר ששכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעה קשה בפלג גופו העליון. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אראל פינץ וחיים דרייפוס מתנדבי זק"א צוות בית שמש, סיפרו: "כשהגענו לאתר הבנייה ראינו את הפועל בשנות ה-40 לחייו שוכב על הקרקע כשהוא מחוסר הכרה וללא סימני חיים, עם פגיעה קשה בפלג גופו העליון. לצערנו לא נותר לצוותים הרפואיים אלא לאשר את מותו במקום. מתנדבי זק"א צוות בית שמש פועלים בזירה בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת חשד לתאונת עבודה קטלנית באתר בניה, ברחוב העלייה בעיר בית שמש. צוות מד"א שהוזעק למקום קבע את מותו של פועל, שנפגע ככל הנראה מחפץ כבד. במקביל לחקירה שנפתחה, דיווח הועבר למשרד העבודה".

מדוברות מד"א נמסר כי "בשעה 11:41 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים, על פועל שנפצע במהלך עבודתו באתר בנייה בבית שמש. חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר כבן 40 ללא סימני חיים, עם פציעה בפלג גופו העליון וקובעים את מותו".