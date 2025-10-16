יתקיים בבירת ישראל: שבוע מאז שהאש בעזה שקטה, שחמטאים רבים בעולם מגלים עניין באליפות ירושלים הפתוחה בשחמט שצפויה להתקיים בחודש הבא בירושלים.

עד כה נרשמו לתחרות כ-245 שחמטאים לאליפות הייחודית, 161 מהם ישראלים ו-84 זרים המגיעים מ-32 מדינות שונות. בישראל מושכים את השחמטאים הגדולים מהעולם לישראל. כאשר האליפות תיערך זו השנה השנייה ברציפות, בבירת ישראל, במלון רמדה בעיר, ותהיה פתוחה לקהל הרחב.

בין השאר אפשר למצוא שחמטאים מארה"ב, גרמניה, דנמרק, בלגיה, רוסיה, בלארוס, הולנד, בולגריה, אנגולה, דרום אפריקה ואזרבייג'אן. יש לציין כי מדובר בתחרות איכותית למדי, כשעשרות מהמשתתפים בה יהיה בדרגת רב אמן - הדרגה הגבוהה ביותר בשח העולמי.

תחרות שח מהיר היא גרסה קצבית ומרתקת של משחק השחמט, בה המהירות היא גורם מרכזי. כל שחקן יקבל זמן מוגבל מאוד לחשוב על המהלכים שלו והמשחק אטרקטיבי, אגרסיבי וכמובן מהיר יותר.

באיגוד השחמט ציינו כי אליפות ירושלים הפתוחה תמשיך את הרנסנס שחווה השחמט הישראלי בשנים האחרונות. עם שלל תחרויות בינ"ל ומקומיות בכל רחבי הארץ כאשר רק בשנה האחרונה התקיימו אירועים מעפולה בצפון ועד אילת בדרום.

מדובר באירועים רבים בפריסה ארצית, מה שמאפשר את הנגשת משחק המלכים להמוני ישראל. סך הפרסים יעמוד על סכום משמעותי במיוחד של 30 אלף אירו. האליפות מיועדת לגברים ולנשים כאחד, וצפויה לכלול כ-400 שחמטאים ושחמטאיות.