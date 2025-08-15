כיכר השבת
שמח בערוץ 20

מוטי קסטל משתף לעוקביו בגאווה: "השבוע עשיתי "ראטיו" לינון מגל"

הכתב הפוליטי של ערוץ 14, מוטי קסטל, מספר על ניצחון קטן שלו אל מול המגיש הפופולרי ינון מגל - ומסביר מדוע זה מלמד על הניצחון נגד "ערוצי התבהלה", שיותר גרועים לדבריו מ'אל ג'זירה' (תקשורת)

1תגובות
ינון מגל (צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

מוטי קסטל, הכתב הפוליטי של ערוץ 14, מספר כיצד הצליח להביא יותר סימוני 'אהוב' ברשת החברתית X, בתגובה לציוץ של המגיש הפופולרי ינון מגל.

הפוסט המלא:

השבוע עשיתי "ראטיו" לינון מגל.

ובמה דברים אמורים?

מגל ערך סקר בקרב עוקביו מי מאלה גרוע יותר:

1. דמוקרט טי-וי

2. ערוץ 12

3. ערוץ 13

4. אל-ג'זירה

ואני, שאלת תם שאלתי: האם אפשרות 4 היא בעצם: "כל התשובות נכונות"...?

הציבור לשמחתי חכם, הוא כבר מבין עם מי יש לו עסק. ומשנתי כבר סדורה שבמובנים מסוימים גרועים בהרבה ערוצי התעמולה מאל-ג'זירה. כי בעוד אל-ג'זירה משרתת את העם שלה, ערוצי התעמולה משרתים את האויב והלכה למעשה תומכים בטרור ומחזקים אותו.

השבוע, קצפו ורתחו שופרי התעמולה. קצף ניתז משפתותיהם הבשרניות של שופרות הרעל מדושני העונג מ-70 שנות הרעלת בארות והנדסת תודעה.

לקקן המחמד אברהם ירון שצף ורגז: כיצד דעכה לה מלכות הרשע ששלטה כאן בכיפה?

שלל אייטמים וכתבות הקדיש החנפן הלז שמזמן מכר נשמתו למכונת הרעל, לתדהמת התדהמות: כיצד ברוב חוצפה קיבל ערוץ 14 את זכות הבכורה במסיבת העיתונאים של רה"מ?

לבלר התרעלה מ'הארץ' אף הקדיש למאורע קריקטורה דר שטירמרית מבית היוצר, וקולמוסי הרפש חישבו להישבר מעוצם התחרות מי מכפיש ורוטן יותר.

אך זאת שומה עליכם לדעת. אני – בשונה מכמה ימנֵי תאנה ואף חרדים רכלנים שמתבשמים מחנופת התבהלה ועשו מזמן כיפתם קרדום לחפור בו – גאה גאווה רבה בחרפות שמחרפים אותי "קולגות" התעמולה.

"יְקַלְלוּ הֵמָּה וְאַתָּה תְבָרֵךְ קָמוּ וַיֵּבֹשׁוּ וְעַבְדְּךָ יִשְׂמָח".

ביום שמי מהם יחמיא לי אבדוק בציציותיי היכן טעיתי. אני רוחש להם בוז עמוק.

אות כבוד היא. סימן שדבר נפל בישראל. העיסוק האובססיבי והמבוהל מלמד כי החצוצרנים מפוחדים. שלטון הדכדוך, הפייק, הרוע והרשע מתפוגג.

הם עוד תוקעים מעט בצווחות ובצפצפה של תרועה, שברים ותקיעה. הגברת השמנה עוד מנסה להחיות כאן "השבתות" בימי ראשון, מנסה בכל כוחה הדועך להרים עוד קמפיין "סרבנות", מוכרת שוב לציבור המותש נוכל משומש, סרסור של איסלמיסטים שנתקע עם מזומנים ברעננה. אבל זו כבר השקיעה.

זהו קול ענות חלושה של שירת הברבור הגווע.

כך חולפת לה תרעלת עולם.

נקסט.

View post on X

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ערוץ 20?? וואו חזרתם בזמן
המגיה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעיתונות ומדיה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר