ומי נגד סגירת 'גלי צה"ל'? היועצת המשפטית לממשלה

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיהרה פרסמה הבוקר (שני) את עמדתה בנוגע להצעת מחליטים בנושא "סגירת תחנת השידור הצבאית 'גלי צה"ל', בה הבהירה כי היא כמובן מתנגדת להצעה. הבוקר, ההצעה על סגירת גלי צה"ל תובא לאישור הממשלה בידי שר הביטחון ישראל כ"ץ.

"ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי", טוענת היועמ"שית בהחלטתה, "היא אינה נתמכת בתשתית עובדתית ומקצועית כנדרש, מתעורר חשש כי היא לוקה בשיקולים זרים, וקידומה מנוגד לדין".

מי שכתבו את חוות הדעת עבור היועמ"שית הם המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ואביטל סומפולינסקי.

בסיומה של חוות הדעת, בת 34 העמודים, נכתב כי "הצעת המחליטים שלפנינו אינה יכולה לעמוד מבחינה משפטית. במישור הסמכות, בנסיבות העובדתיות והמשפטיות העדכניות - ובראשן היעדרו של שידור ציבורי "מתפקד ויציב" כמשמעו בחוות הדעת משנת 2022, השינוי הכולל המתבצע בימים אלה בשוק השידורים בישראל, וההשלכות המצטברות של המהלכים המתוארים לעיל - לא ניתן עוד להסתמך על ההסמכה הכללית שבסעיף 2א לחוק השיפוט הצבאי כמקור סמכות מספק לסגירת גלי צה״ל בהחלטה מינהלית המאושרת בממשלה.

"ההכרעה בדבר סגירת תחנת שידור ציבורית ארצית, בעלת משקל כה מכריע בשיח הציבורי ובמימוש זכויות היסוד לחופש הביטוי והעיתונות, מחייבת חקיקה ראשית ודיון ציבורי - פרלמנטרי מסודר".

עוד הם כותבים כי "גם במישור שיקול הדעת ההצעה לוקה בפגמים מהותיים: הרכב הוועדה המייעצת שעל בסיס המלצתה גובשה הצעת המחליטים כלל חברים בעלי זיקה פוליטית משמעותית למפלגת הליכוד; התשתית המקצועית והעובדתית שהוועדה מתבססת עליה פגומה; קיים חשש ממשי לשקילת שיקולים זרים הנוגעים לאופי הסיקור האקטואלי ול״גוון הפוליטי״ של תכנים ושדרנים; לא ניתן משקל ראוי לעמדתו העדכנית של צה״ל וליישום המלצות ועדת זמיר; ולא נעשתה בחינה אמיתית של חלופות מידתיות יותר שפגיעתן בחופש הביטוי פחותה. כמו כן, לא בוצע עבודת מטה כוללת ומבוססת כנדרש, לרבות בהיבטי יישום (עובדים, גלגל״צ, תדרים, חלופות ארגוניות, מנגנוני פיקוח ועוד).

"לכל האמור מתווסף העיתוי שבו מבוקש לסגור את התחנה: סגירת כלי תקשורת ציבורי מרכזי, חודשים ספורים לפני הבחירות לכנסת, מעצימה באופן חריג את הפגיעה בחופש הביטוי הפוליטי ובזכות הציבור לקבל מידע אמין ומגוון, ומחייבת זהירות מוגברת ושקילה מחמירה במיוחד. עיתוי זה לא קיבל משקל בהחלטת השר".

לסיום, הם כותבים: "אשר על כן, הצעת המחליטים במתכונתה הנוכחית אינה עומדת באמות המידה המשפטיות הנדרשות, ולא ניתן לקדמה במתכונתה זו. בנסיבות האמורות, מוצע כי יתקיים שיח עם שר הביטחון בנושא על מנת ללבן בפניו את ההיבטים השונים ולבחון את החלופות הרלוונטיות להמשך בחינת הסוגיה".

כזכור, לפי ההצעה של השר כ"ץ, התחנה תרד מהאוויר ושידוריה יופסקו עד ל-1 במרץ 2026.

בהצעת ההחלטה של השר כ"ץ נכתב כי "בין שיקוליו בחן שר הביטחון את הצורך הצבאי בקיומה של התחנה, שיקולי ממלכתיות וא-פוליטיות בפעילות יחידות הצבא, תפקידו של הצבא, תפקידים בהם ניתן וראוי לשבץ חיילים, הקצאת המשאבים של מערכת הביטחון והמשמעויות על שוק התקשורת ועוד".

"הפעלת תחנת רדיו המיועדת לכלל אזרחי המדינה על-ידי הצבא היא תופעה ייחודית שאין לה אח ורע במדינות דמוקרטיות, והיא בבחינת אנומליה".

לטענת השר כ"ץ, "מטבע היותה כלי תקשורת חופשי, פועלת התחנה בסיקור גם של צה"ל עצמו, יחידותיו ומפקדיו. במסגרת זו נמתחת לא אחת ביקורת קשה על פעילות צה"ל, וזאת מטעם גוף המהווה בעצמו יחידה צבאית".

לדבריו, "חיילים ואזרחים העידו שהם מרגישים לא אחת כי התחנה אינה מייצגת אותם, לא משמיעה את קולם ופוגעת במאמצי המלחמה ובמורל העם".