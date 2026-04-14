כיכר השבת
כיכר FM | יום הזיכרון לשואה

"רצף של ניסים" שורד השואה בן ה-92 משחזר 

יום השואה תשפ"ו בכיכר FM - סיפורו של שורד השואה בן ה-92 האמן והצייר יצחק פרסבורגר על חייו של ילד יהודי  בתקופת השואה | ד"ר בועז כהן היסטוריון מלמד מה ניתן ללמוד מילדים שורדי שואה לנפגעי השביעי באוקטובר | (כיכר FM) האזינו

חומות העיר העתיקה הערב (צילום: עיריית ירושלים)

'כיכר FM' בתוכנית מיוחדת ל תשפ"ו בהגשת נריה סעדיה

כיכר FM

כיכר FM

00:00/00:00

"הניצחון שלי זה שהצלחתי להקים בית יהודי"

בתחילת התוכנית עלה לשידור יצחק פרסבורגר שורד השואה בן ה-92, מי שאיבד את אביו בצעדות המוות והצליח להינצל מההשמדה. במהלך הריאיון מגולל יצחק את סיפור חייו ומספר איך הגיע לעסוק בזיכרון השואה דרך הציור "הפחד היה בכל מקום אבל אני כנראה הייתי חסין אני בין הבודדים שמצליחים לדבר על זה"

כששאלנו על משפחתו, יצחק אמר: "הניצחון שלי זה שהצלחתי להקים בית יהודי זו התשובה שלי למה שעברתי"

בהמשך התוכנית מספר יצחק על תחילתו בעולם האמנות ועל שמירת זכרון השואה דרך העיפרון והמכחול.

"אצלכם זה יום אחד אנחנו חיים את זיכרון השואה"

בהמשך התוכנית עלה לשידור ד"ר בעז כהן - ראש התוכנית ללימודי שואה במכללה האקדמית גליל מערבי ומרצה בחוג להיסטוריה באקדמית שאנן. במהלך הריאיון סיפר ד"ר בעז על הגעתו מתפקיד ר"מ בישיבה, ללימודי חקר השואה. מה ניתן ללמוד מילדים שורדי שואה על טיפול בניצולי השביעי באוקטובר, ואיך משמרים את ההיסטוריה בעידן הבינה מלאכותית.

האזינו לתוכנית המלאה בראשית הכתבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר