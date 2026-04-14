"רצף של ניסים" שורד השואה בן ה-92 משחזר 

'כיכר FM' בתוכנית מיוחדת ליום השואה תשפ"ו בהגשת נריה סעדיה

"הניצחון שלי זה שהצלחתי להקים בית יהודי"

בתחילת התוכנית עלה לשידור יצחק פרסבורגר שורד השואה בן ה-92, מי שאיבד את אביו בצעדות המוות והצליח להינצל מההשמדה. במהלך הריאיון מגולל יצחק את סיפור חייו ומספר איך הגיע לעסוק בזיכרון השואה דרך הציור "הפחד היה בכל מקום אבל אני כנראה הייתי חסין אני בין הבודדים שמצליחים לדבר על זה"

כששאלנו על משפחתו, יצחק אמר: "הניצחון שלי זה שהצלחתי להקים בית יהודי זו התשובה שלי למה שעברתי"

בהמשך התוכנית מספר יצחק על תחילתו בעולם האמנות ועל שמירת זכרון השואה דרך העיפרון והמכחול.

"אצלכם זה יום אחד אנחנו חיים את זיכרון השואה"

בהמשך התוכנית עלה לשידור ד"ר בעז כהן - ראש התוכנית ללימודי שואה במכללה האקדמית גליל מערבי ומרצה בחוג להיסטוריה באקדמית שאנן. במהלך הריאיון סיפר ד"ר בעז על הגעתו מתפקיד ר"מ בישיבה, ללימודי חקר השואה. מה ניתן ללמוד מילדים שורדי שואה על טיפול בניצולי השביעי באוקטובר, ואיך משמרים את ההיסטוריה בעידן הבינה מלאכותית.

