שניאור - כיכר השבת שניאור | צילום: כיכר השבת 10 10 0:00 / 1:02:32

"הבעיה הכי גדולה של מערכת החינוך החרדית היא תפיסת ה'סוג ב'' של כל מי שלא מותאם לשבת משמונה בבוקר עד שמונה בערב וללמוד תורה", מזהיר רוכברגר ומצביע על אחוזי נשירה גבוהים ומחירים רוחניים כבדים שהחברה משלמת בגלל חוסר גמישות.