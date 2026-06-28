בחירת ישראל מחייבת להאיר החוצה

הגאון רבי דוד לייבל, נשיא אחוות תורה/מתוך עלון 'אחוותא' מבית 'אחוות תורה'

וַיַּעַן בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֶל עַבְדֵי בָלָק אִם יִתֶּן לִי בָלָק מְלֹא בֵיתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב לֹא אוּכַל לַעֲבֹר אֶת פִּי ה' אֱלֹהָי לַעֲשׂוֹת קְטַנָּה אוֹ גְדוֹלָה (כב יח). בלעם משתמש במפורש בשם הוי"ה. אך אם נתבונן נשים לב שבעוד הוא עצמו משתמש בשם הוי"ה, התורה אינה מתארת את ההתגלות אליו בשם זה אלא בשם אלוקים (ויבא א-להים, ויאמר א-להים, ויחר אף א-להים). רק בהמשך חל שינוי והפסוק אומר: וַיִּקָּר הוי"ה אֶל בִּלְעָם (כג טז). הפער בתחילת הפרשה טעון הסבר וגם התפנית בהמשך.

חז"ל הפליגו במעלת נבואתו של בלעם ואמרו עליו שבישראל לא קם נביא עוד כמשה אך באומות העולם קם וזהו בלעם. הוא אינו הנביא היחיד שקם לאומות העולם, שהרי גם עם איוב דיבר ה' (וראו בבא בתרא טו:), אך בלעם התייחד בכך שהגיע לדרגת נבואית המשתווה לזו של משה, והדבר צריך כמובן הסבר, מה באו חכמים ללמדנו בכך.

המפתח להבנת משמעות נבואת בלעם טמון בהבחנה בין שמות ה'. שם אלוקים מבטא את השליטה על כוחות הטבע. צורה זו מופיעה גם כשם של דיינים ומלאכים. לעומת זאת, שם הוי"ה הוא שם העצם, השם המפורש והמקודש. זהו השם המהווה את המציאות כולה, ובאופן מיוחד הוא מבטא את הקשר המיוחד של ה' עִם עם ישראל. הסיבה שה' קורא את שמו המפורש על עם ישראל ומגלה אותו בבחירתם אינה קשורה להיותנו טובים מאחרים. הפסוק מדגיש, "לא מרובכם מכל העמים בחר ה' אתכם, כי אתם המעט מכל העמים". העניין הוא שדרך עמו מתגלה ה' בתוך המציאות ומוביל אותה אל התיקון, ועל כן הגילוי השלם של הוי"ה נקרא עלינו.

הקשר בין שם הוי"ה לבחירת ישראל, מפורש בתחילת פרשת וארא. לאבות, כמו שה' אומר למשה, לא התגלה שם הוי"ה. למרות שבספר בראשית מופיע שם זה, אין זו התגלות שלמה. יציאת מצרים, שבה ה' בחר את עמו גוי מקרב גוי וקרא שמו עליהם, היא שגילתה את שם הוי"ה בעולם.

בלעם מתחיל את דרכו הנבואית בהשגת שם אלוקים. הוא קולט את המציאות דרך מסך הטבע. אבל בבואו לקלל הוא זוכה לפתע להתרוממות עצומה ומשיג את שם הוי"ה. המובן העמוק של השגת שם הוי"ה הוא ההבנה של סוד בחירת ישראל, ובנקודה זו הוא משתווה לנבואת משה שחידשה בעולם את ידיעת שם הוי"ה. משה גילה את סוד שם הוי"ה ביציאת מצרים, ובלעם מגלה זאת לאומות.

זהו הרגע שבו תוכן נבואתו של בלעם משתנה לחלוטין. הוא אומר ה' אֱ-לֹהָיו עִמּוֹ וּתְרוּעַת מֶלֶךְ בּוֹ, והוא אומר אֵ-ל מוֹצִיאָם מִמִּצְרָיִם. בלעם מתנבא מפורשות על החיבור המוחלט בין שם הוי"ה לבין יציאת מצרים ועל הייעוד הגדול של עם ישראל להיות אור לעולם כולו. הבנה זו, שעם ישראל מאיר לעולם כולו, היא זו שמפקיעה את אפשרות הקללה והופכת אותה לברכה.

בחירת עם ישראל מטילה עלינו אחריות כבדה. הבחירה העמיסה על שכמנו את התפקיד לגלות את שם הוי"ה בעולם. כשם שבתוך עם ישראל יש כוהנים ולויים שתפקידם ללמד תורה ולהשפיע קדושה על כל העם, כך עם ישראל כולו ביחס לכל העולם הוא 'ממלכת כהנים', שמשימתה היא להאיר לעולם כולו.

דיבורים על תיקון עולם עלולים להישמע מנותקים מהמציאות, אבל המשמעות הראשונית היא קריאת כיוון. התורה שאנו לומדים אסור לה שתישאר בגבולות שלנו. היהודי הפועל בעולם המעשה לומד תורה אחרת, כזו שמאירה לסביבותיו במעגלים הולכים וגדלים. היא מאירה לחייו, למשפחתו, לקהילתו, ובהמשך גם לכל הנשמות הצמאות בעם ישראל, עד שילך האור וישפיע על העולם כולו.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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