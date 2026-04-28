מגזירות המעונות ועד ברית בנט-לפיד: הפאנל שחשף את התהום בין בג"ץ, הקואליציה והרחוב החרדי הבוער (כיכר השבת)
תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", בפרק חדש: התוכנית ששמה הכל על השולחן בפרק סוער במיוחד בהנחיית יוסי סרגובסקי, הפעם בצל המלחמה בין רשויות השלטון לעולם התורה.
הפאנל התכנס באולפני כיכר השבת לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.
חברי הפאנל:
- ח"כ אושר שקלים - איש הליכוד, שתקף בחריפות את בג"ץ וטען כי השופטים פועלים בחוסר סמכות כדי לפרק את הממשלה.
- ח"כ ולדימיר בליאק - איש 'יש עתיד', שקרא לעצור את התקציבים למשתמטים וטען כי ללא גיוס חרדים המדינה לא תשרוד כלכלית וביטחונית.
- ח"כ לשעבר ארז מלול - איש ש"ס, שהשווה את הפגיעה במעונות הילדים החרדים ליחס שמקבלים בני מחבלים.
- דולב דוידוביץ' - פעיל ומסבירן בתקשורת, שהפתיע כשהודה לבג"ץ על כך שפעולותיו רק "מחזקות את הזהות החרדית".
על סדר היום:
- פינת אנ"ש (גזירות בג"ץ והמעצרים) - הדיון נפתח בדרישת בג"ץ לשלול תוך 35 יום את ההטבות בדיור, מעונות וארנונה ממשפחות חרדיות. ח"כ שקלים הצהיר כי "בג"ץ לא יכול להתערב פה", בעוד ח"כ בליאק התעקש כי מדובר בציות לחוק. הרב ארז מלול תקף את השופטים על חוסר הבנתם בערך התורה: "אף אחד מהם לא למד בישיבה". במקביל, הוצג תיעוד של הגר"ד לנדו המורה שלא להתגייס בשום אופן.
- נייעס שבועי (ברית האחים 2026) - האיחוד המדובר בין נפתלי בנט ליאיר לפיד הצית קרב צעקות באולפן. ח"כ בליאק הבטיח "ממשלה ציונית של 65 מנדטים", בעוד ח"כ שקלים כינה את המהלך "מופע של שני ליצנים פוליטיים" שמחזירים את תרבות החרמות מ-2013. ארז מלול הזהיר כי הממשלה הזו תהיה תלויה באחמד טיבי ומנסור עבאס.
- רץ ברשת (האלימות בקרב הנוער) - סרטון קשה של אלימות נוער ורצח יאמנו זלקה ז"ל עורר זעזוע עמוק. דולב דוידוביץ' טען כי מדובר בתוצאה של "מרחב יהודי ללא יהדות", בעוד ח"כ בליאק האשים את השר לביטחון לאומי בכישלון מוחלט מול הפשיעה הגואה.
עוד בפאנל:
- מי היה איש השבוע שלהם? ח"כ בליאק בחר ביאיר לפיד ("ויתר על האגו"); ח"כ שקלים בחר בבנט (בציניות); ארז מלול בחר בנשיא ארגנטינה חאבייר מייליי ("חבר אמיתי"); ודולב דוידוביץ' בחר ברב אייל ציונוב.
- בפינת האסוציאציות - מה חשב ח"כ שקלים על תמונת מנסור עבאס ("ראש הממשלה בפועל")?, איך הגיב ארז מלול למראה בנט ולפיד צוחקים ("לא מחוברים לקרקע")?, וכיצד התעמת ח"כ בליאק עם דולב דוידוביץ' מול תמונת מעצרי העריקים, כשבליאק דורש "אכיפה שוויונית" ודוידוביץ' מכנה את בג"ץ "גן ילדים"?.
