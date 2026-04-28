"בג"ץ הוא האדמו"ר שלכם?!"

אש בפאנל 'כיפות שחורות': רדיפת החרדים בבג"ץ, הח"כ שאיים לעזוב והעימות הסוער

סביב השולחן ב'אולפן כיכר' התקבצו חברי פאנל 'כיפות שחורות' לדיון נפיץ וסוער במיוחד - מהאולטימטום של בג"ץ לשלילת הטבות מהציבור החרדי, דרך גל המעצרים של בחורי ישיבות, ועד לאיחוד הפוליטי של בנט ולפיד | חברי הפאנל: ח"כ אושר שקלים (הליכוד); ח"כ ולדימיר בליאק (יש עתיד); ח"כ לשעבר ארז מלול (ש"ס); דולב דוידוביץ' (איש תקשורת) • צפו בתוכנית המלאה (כיפות שחורות)

מגזירות המעונות ועד ברית בנט-לפיד: הפאנל שחשף את התהום בין בג"ץ, הקואליציה והרחוב החרדי הבוער
תוכנית האקטואליה של '' - "כיפות שחורות", בפרק חדש: התוכנית ששמה הכל על השולחן בפרק סוער במיוחד בהנחיית יוסי סרגובסקי, הפעם בצל המלחמה בין רשויות השלטון לעולם התורה.

הפאנל התכנס באולפני כיכר השבת לדיון קצוב בזמן על הנושאים הבוערים שעל סדר היום, לצד הפינות הקבועות - אנ"ש, הנייעס החרדי, רץ ברשת, איש השבוע ואסוציאציות.

חברי הפאנל:

  • ח"כ אושר שקלים - איש הליכוד, שתקף בחריפות את בג"ץ וטען כי השופטים פועלים בחוסר סמכות כדי לפרק את הממשלה.
  • ח"כ ולדימיר בליאק - איש 'יש עתיד', שקרא לעצור את התקציבים למשתמטים וטען כי ללא המדינה לא תשרוד כלכלית וביטחונית.
  • ח"כ לשעבר ארז מלול - איש ש"ס, שהשווה את הפגיעה במעונות הילדים החרדים ליחס שמקבלים בני מחבלים.
  • דולב דוידוביץ' - פעיל ומסבירן בתקשורת, שהפתיע כשהודה לבג"ץ על כך שפעולותיו רק "מחזקות את הזהות החרדית".

על סדר היום:

  • פינת אנ"ש (גזירות בג"ץ והמעצרים) - הדיון נפתח בדרישת בג"ץ לשלול תוך 35 יום את ההטבות בדיור, מעונות וארנונה ממשפחות חרדיות. ח"כ שקלים הצהיר כי "בג"ץ לא יכול להתערב פה", בעוד ח"כ בליאק התעקש כי מדובר בציות לחוק. הרב ארז מלול תקף את השופטים על חוסר הבנתם בערך התורה: "אף אחד מהם לא למד בישיבה". במקביל, הוצג תיעוד של הגר"ד לנדו המורה שלא להתגייס בשום אופן.
  • נייעס שבועי (ברית האחים 2026) - האיחוד המדובר בין נפתלי בנט ל הצית קרב צעקות באולפן. ח"כ בליאק הבטיח "ממשלה ציונית של 65 מנדטים", בעוד ח"כ שקלים כינה את המהלך "מופע של שני ליצנים פוליטיים" שמחזירים את תרבות החרמות מ-2013. ארז מלול הזהיר כי הממשלה הזו תהיה תלויה באחמד טיבי ומנסור עבאס.
  • רץ ברשת (האלימות בקרב הנוער) - סרטון קשה של אלימות נוער ורצח יאמנו זלקה ז"ל עורר זעזוע עמוק. דולב דוידוביץ' טען כי מדובר בתוצאה של "מרחב יהודי ללא יהדות", בעוד ח"כ בליאק האשים את השר לביטחון לאומי בכישלון מוחלט מול הפשיעה הגואה.

עוד בפאנל:

  • מי היה איש השבוע שלהם? ח"כ בליאק בחר ביאיר לפיד ("ויתר על האגו"); ח"כ שקלים בחר ב (בציניות); ארז מלול בחר בנשיא ארגנטינה חאבייר מייליי ("חבר אמיתי"); ודולב דוידוביץ' בחר ברב אייל ציונוב.
  • בפינת האסוציאציות - מה חשב ח"כ שקלים על תמונת מנסור עבאס ("ראש הממשלה בפועל")?, איך הגיב ארז מלול למראה בנט ולפיד צוחקים ("לא מחוברים לקרקע")?, וכיצד התעמת ח"כ בליאק עם דולב דוידוביץ' מול תמונת מעצרי העריקים, כשבליאק דורש "אכיפה שוויונית" ודוידוביץ' מכנה את בג"ץ "גן ילדים"?.

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: חיים אילוז, נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

תוכנית באמת מעולה, אנחנו יושבים כל המשפחה ונהנים מכל רגע! אבלּ יש אבל... נכון אתם נוגעים בנקודות הכי כואבות לציבור שזה מדהים ברמה שלא קיימת בשום מקום אחר, נקודה. אבל מבחינתי עד שחברי הכנסת החרדים לא יתכבדו לבוא לתוכנית ולתת תשובות על הכישלונות המפוארים שלהם לא עשינו כלום. ושוב ישר כוח.
אברך פשוט
חברי הכנסת החרדים ה.ב.י.ת.ה‼️‼️‼️‼️ נ.כ.ש ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
קסניק גאה
בושה וחרפה את הילדים של המחבלים מאכילים בכפית זהב ולילדים של לומדי התורה לוקחים את האוכל מהפה? הרב ארז מלול צודק בכל מילה בג"ץ לא מבין שעם ישראל חי בזכות התורה ולא בזכות השופטים שלו
אריאן
כל דור והגזירות שלו אנחנו לא מפחדים מהם ברית בנט לפיד היא ברית של ריקנות אנחנו דבוקים באילנא דחיי וכל הניסיונות שלהם ייכשלו הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל
שרוליק
מה זה בג"ץ? זה סוג של דג? אה, שופטים... תגיד להם לחכמים האלה שיבואו לאכול אצלי סחלב ירגעו קצת מה אתם עושים רעש? התורה זה החיים כל השאר זה סתם חרטבונה
דוב
יש לי פתרון ניקח את כל השופטים נשים אותם בחדר אחד עם ח"כ שקלים וארז מלול ניתן להם קילו פיצוחים וערק עד שהם לא יוצאים חברים אין תקציבים לאף אחד ככה עושים שלום לא בבג"ץ
מנחם
הם יקחו לנו את התקציב אנחנו ניקח להם את המדינה בקלפי עם ישראל לא פראייר
מני
גיוס? מעונות? הכל תירוצים לרדוף את הדת אנחנו נצא בהמונינו נחסום את המדינה ולא ניתן יד למכונת ההשמדה הרוחנית הזאת בנט ולפיד הם הערב רב של הדור ככל שיענו אותנו כן נרבה וכן נפרוץ
ארז
אני רחוק מלהיות עצניק/פלג אבל איך שזה נראה עכשיו ממש בקרוב אני יוצא לחסום בגופי את כביש 4
משה
מתייאש לפתוח את הוידאו איזה פרסומת ארוכה
שולמית
בג"ץ = בגידה בזהות היהודית! בנט ולפיד = ברית של שנאה! אנחנו נהיה החומה של עולם התורה. הגיע זמן המהפכה של ישראל השנייה!
אבישי
אני מודה שטעיתי שנים הצבעתי למפלגות אחרות וחשבתי שהן ידאגו לנו אבל כשראיתי את המאבק נגד עולם התורה הבנתי שהם פשוט שונאים אותנו בגלל מי שאנחנו לראות את בנט ולפיד צוחקים בזמן שלוקחים את המעונות לילדים שלנו היה הקו האדום שלי אחרי שנים שנדדתי אני חוזר הביתה לש"ס
הספרדי שחזר הביתה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיפות שחורות:

