כיכר השבת
לאחר מעצרם של תלמידי ישיבה

דריכות בצהרי היום | הרצ"פניקים יצאו להפגנות, כביש 4 ייחסם

לאחר מעצרם של שני תלמידי ישיבות לחוזרים בתשובה בשיטות מעוררות סערה, יצאו היום אחר הצהריים פלג הרצ"פניקים להפגנות בכביש 4 ובכבישים נוספים ברחבי הארץ, במטרה לחסום עורקי תחבורה מרכזיים • מנגד, ב"ועדה להצלת עולם התורה" של הפלג הירושלמי החליטו בשלב זה להמתין עם היציאה לרחובות • כל הפרטים (חרדים)

19תגובות
הפגנת רצ"פניקים בכביש 4 | ארכיון (צילום: נועם אליהו)

סערת הגיוס חוזרת לרחובות: המתיחות בקרב הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס מגיעה היום (שלישי) לנקודת רתיחה חדשה. בשעה 16:30 צפויה להתקיים הפגנה בכביש 4, זאת בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבה המוגדרים כ"עריקים" על ידי שלטונות הצבא.

במרכז המחאה עומד מעצרו של הבחור נהוראי בכר, בן 23, תלמיד ישיבת 'חזון מרדכי' בהרצליה. הישיבה, בראשות הגאון רבי דוד שמואלי, מוכרת כמעוז של קירוב ומרכז תוסס לחוזרים בתשובה. הגר"ד שמואלי עצמו ידוע בעמדותיו הקנאיות והבלתי מתפשרות נגד התערבות בג"ץ בעולם הישיבות.

כזכור, בכר נעצר אתמול בתרמית בצהרי היום, כאשר התבקש לצאת מהיכל הישיבה לאסוף "חבילה" ונתפס על ידי המשטרה הצבאית.

במקביל אליו, נעצר באישון ליל בשכונת גילה בירושלים הבחור יאיר ושדי בן ה-20, אף הוא תלמיד ישיבה לחוזרים בתשובה 'שלום בניך'.

למרות הזעם הציבורי, נראה כי קיימים חילוקי דעות בתוך הזרמים המרכיבים את '' באשר לאופי המחאה המיידית.

פלג הגר"צ פרידמן הודיע רשמית על יציאה להפגנות וחסימת כביש 4 היום אחר הצהריים. מבחינתם, מדובר ברדיפה חסרת תקדים המחייבת תגובה נחרצת ומיידית בשטח.

הזרם המרכזי של 'הפלג הירושלמי', לעומת זאת, החליט בתום דיון מיוחד שנערך בביתו של הגאון רבי עזריאל אויערבך, בהשתתפות הגר"י זלושינסקי ויו"ר הועדה להצלת עולם התורה הרב אברהם אהרונובסקי, כי לעת עתה, המוסדות המזוהים עמם לא יצאו להפגין היום. עם זאת, בוועדה מדגישים כי בימים הקרובים ייתכנו שינויים בהחלטה בהתאם להתפתחויות.

מעצרם של שני הבחורים, המשתייכים שניהם למוסדות של חוזרים בתשובה, מעורר כאב מיוחד, וישנם עסקנים הטוענים כי המשטרה הצבאית מסמנת דווקא את הבחורים הללו.

עוד מציינים העסקנים כי "הרדיפה הזו, שבאה בעקבות פסיקת הבג"ץ וההוראה לבצע מעצרים, היא הכרזת מלחמה, לא נוכל לשבת בחיבוק ידיים מול פגיעה כה קשה בעמלי התורה, ונשמיע את זעקת היהדות החרדית כולה".

המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים באזור כביש 4 לקראת השעה 16:30, מחשש לשיבושי תנועה כבדים ועימותים עם המפגינים.

גיוס חרדיםהפגנההפלג הירושלמיכביש 4הרצ"פניקיםמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

13
צדיקים מוסרי נפש דואגים לציבור הספרדי יותר מנציגי הציבור
בית שמשניק
מדינת שמד דואגת לשמד אותך
מושיקו
12
הם לא עוזרים בשום דבר לציבור החרדי מאז שהם התחילו להפגין ולסגור כבישים הם רק גרמו ליותר הקצנה של הנושא ורק פוגעים במרקם החיים בעיקר של החרדים אפשר לוותר על שירותם המיותר והמזיק לדעתי
יחיאל
אתה רציני? ההקצנה בגלל ההפגנות?! לא בגלל שיש כאן שונאי דת רשעים שרודפים אותנו עד עפר??? תהיו אמיתיים ותמקדו את המאבק במדינה ובבג''ץ ולא באחים שעושים קצת שונה ממה שאתם חושבים,ף ובסוף בסוף נלחמים גם עבורכם
יוסף
אוהבי דת. אנחנו פשוט לא עושים את התורה קרדום לחפור בה אלא לקיים אותה כולל עזרה מיד צר. שום תפילה לא תעזור אם פיזית לא יהיה מי שיגן עלינו. לא תזכה בפיס אם לא תמלא טופס. פשטייסט?
אחות
11
ההפגנה בהוראת מרן הגרצ"פ שליט"א
נמות ולא נתגייס
חבל שלא כל הציבור החרדי מצטרף, המדינה נלחמת בנו עד חורמה ואנחנו שותקים?!
יהודי
10
אם הצבא היה חילוני לגמרי, הדבר היה ברור שחרדים לא מתגייסים לצבא חילוני, הבעיה היא שהציונות הדתית החליטה להצטרף לצבא החילוני, (ויש מרבניהם שמפיצים את השקר שהמדינה היא הגאולה) וזה יוצר את הבלבול, שהצבא יכול להתאים גם לחרדים. הדבר צריך להיות ברור שהחרדים לא מזרוחניקים ולא מתגייסים לצבא חילוני.
אברך בן תורה מבני ברק
אבל הכסף של החילונים כן מתאים לכם?
בן תורה מבורו פארק
הבלוף יצא החוצה. כבר לא תוכלו לשקר לציבור הכללי שהצבא מקלקל. אלפי בני ישיבות יראי שמים נלחמו והצילו את עם ישראל במלחמת מצווה. חלקם לא יחזרו. חלקם עדיין בקרב וכולם נשארו יראי השם וחושבי שמו.
אב בשנים רך בחכמה
9
"על פיהם ישק דבר"
ציפורה
8
חבל. הייתי אמור לנסוע אחה"צ לבני ברק לדברים דחופים. מבטל בגללם. חוץ מלהפריע לנו, אין בזה שום תועלת
יהודי
7
דרך ארץ קדמה לתורה,זהו שיעור חשוב. הקשיבו לרמב"ם
בובו
6
ומה עם היידישקייט?
כופרברג
5
צדיקים שמוסרים נפש עבור כולנו. בלי ההפגנות החשובות הללו המעצרים היו הרבה יותר המוניים בלא חשש מכלום. המשטרה בעצמה מודה שהיא חוששת מההפגנות. הבו גודל לגיבורים מקדשי השם למען שמו יתברך.
אריאל
4
עלינו להתעורר, ומהר, פן נאחר: הפתרון היחידי למדינת עם בני ישראל=מדינה וכלל מערכותיה (חברה, בטחון, משפט, כלכלה וכו') יהודים אמיתיים לפי מצוות התורה וההלכה. לא גם שיש בהם יהודים, אלא הם עצמם יהודים לפי מצוות התורה ההלכה.  זה הפתרון.  היחידי. "...אִם תֵּלֵכוּ; וְאֶת-מִצְוֺתַי תִּשְׁמְרוּ,
ישראלי=זרעישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר