דריכות בצהרי היום | הרצ"פניקים יצאו להפגנות, כביש 4 ייחסם

סערת הגיוס חוזרת לרחובות: המתיחות בקרב הציבור החרדי סביב סוגיית הגיוס מגיעה היום (שלישי) לנקודת רתיחה חדשה. בשעה 16:30 צפויה להתקיים הפגנה בכביש 4, זאת בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבה המוגדרים כ"עריקים" על ידי שלטונות הצבא.

במרכז המחאה עומד מעצרו של הבחור נהוראי בכר, בן 23, תלמיד ישיבת 'חזון מרדכי' בהרצליה. הישיבה, בראשות הגאון רבי דוד שמואלי, מוכרת כמעוז של קירוב ומרכז תוסס לחוזרים בתשובה. הגר"ד שמואלי עצמו ידוע בעמדותיו הקנאיות והבלתי מתפשרות נגד התערבות בג"ץ בעולם הישיבות.

כזכור, בכר נעצר אתמול בתרמית בצהרי היום, כאשר התבקש לצאת מהיכל הישיבה לאסוף "חבילה" ונתפס על ידי המשטרה הצבאית.

במקביל אליו, נעצר באישון ליל בשכונת גילה בירושלים הבחור יאיר ושדי בן ה-20, אף הוא תלמיד ישיבה לחוזרים בתשובה 'שלום בניך'.

למרות הזעם הציבורי, נראה כי קיימים חילוקי דעות בתוך הזרמים המרכיבים את 'הפלג הירושלמי' באשר לאופי המחאה המיידית.

פלג הגר"צ פרידמן הודיע רשמית על יציאה להפגנות וחסימת כביש 4 היום אחר הצהריים. מבחינתם, מדובר ברדיפה חסרת תקדים המחייבת תגובה נחרצת ומיידית בשטח.

הזרם המרכזי של 'הפלג הירושלמי', לעומת זאת, החליט בתום דיון מיוחד שנערך בביתו של הגאון רבי עזריאל אויערבך, בהשתתפות הגר"י זלושינסקי ויו"ר הועדה להצלת עולם התורה הרב אברהם אהרונובסקי, כי לעת עתה, המוסדות המזוהים עמם לא יצאו להפגין היום. עם זאת, בוועדה מדגישים כי בימים הקרובים ייתכנו שינויים בהחלטה בהתאם להתפתחויות.

מעצרם של שני הבחורים, המשתייכים שניהם למוסדות של חוזרים בתשובה, מעורר כאב מיוחד, וישנם עסקנים הטוענים כי המשטרה הצבאית מסמנת דווקא את הבחורים הללו.

עוד מציינים העסקנים כי "הרדיפה הזו, שבאה בעקבות פסיקת הבג"ץ וההוראה לבצע מעצרים, היא הכרזת מלחמה, לא נוכל לשבת בחיבוק ידיים מול פגיעה כה קשה בעמלי התורה, ונשמיע את זעקת היהדות החרדית כולה".

המשטרה נערכת בכוחות מתוגברים באזור כביש 4 לקראת השעה 16:30, מחשש לשיבושי תנועה כבדים ועימותים עם המפגינים.