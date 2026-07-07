כשפאנל 'כיפות שחורות' יצא משליטה | התוכנית המלאה כשפאנל 'כיפות שחורות' יצא משליטה | התוכנית המלאה 10 10 0:00 / 50:51

תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות", מציפה מדי שבוע בהנחיית יוסי סרגובסקי, את המחלוקות הסוערות בחברה הישראלית, כשהשבוע אנחנו בפתחו של משבר חוקתי וחקיקה דרמטית בכנסת.

עו"ד שלמה חדד וח"כ נאור שירי בפאנל

המשבר החוקתי (מי בעל הבית?)

המושג משבר חוקתי הפך למציאות מוחשית בעקבות סירוב הממשלה לציית לפסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה ואיומי השופטים בהחלטה חריגה לשלול את החסינות האישית של עובדי הציבור שישתפו פעולה עם הממשלה. יהודה איזיקוביץ' קרא לציבור הימין להגיע לקלפיות כדי להשלים את הרפורמה המשפטית הנחוצה. ח"כ שקלים הדגיש כי הממשלה נבחרה בקלפי, כך שגם השופטים כפופים לחוק וכי אמון הציבור במערכת המשפט צנח לטמיון מאז מהפכת אהרן ברק.

עו"ד שלמה חדד הצביע על אפליה ברירנית ואלימה מצד המשטרה ובתי המשפט בין מפגינים חרדים (כמו תלישת המכנסיים בכביש 4) למפגיני קפלן שחוסמים את איילון ללא מפריע. אייזיקוביץ' הוסיף כי חברי הכנסת החרדים הם שלוחים של גדולי ישראל ואין לבקרם כאילו היו פוליטיקאים חילונים רגילים.

ח"כ אושר שקלים בפאנל

דאגה בצה"ל (הנסיגה בחטיבת חשמונאים)

הדאגה העמוקה בצה"ל הגיעה לאולפן בעקבות הצניחה במספר המתגייסים לחטיבת 'חשמונאים' החרדית כאשר המספרים עומדים על פחות מ-100 לוחמים במחזור האחרון. המתגייסים שנטשו טוענים כי הלחץ החברתי ומעצרי האחים שלהם כעריקים הפכו את המצב לכזה שלא מאפשר להם להתגייס.

ח"כ שקלים האשים את היועמ"שית במשחק פוליטי שמטרתו הבלעדית היא לפרק את הממשלה. עו"ד חדד חשף כי קבוצת לוחמים חילונים מבקשת להפגין נגד מעצרי החרדים בשל התעמרות המערכת בהם.

יהודה אייזיקוביץ' הציג נתונים דמוגרפיים מטלטלים לפיהם מרבית תלמידי כיתה א' כיום הם דתיים וחרדים, ובעוד עשור הצבא ייאלץ להשתנות ולהתאים את עצמו אליהם מתחת לפני השטח. ח"כ שירי מנגד הזהיר מפני קריסה טוטלית של המדינה ללא צבא ופרנסה, והאשים את הליכוד בהפקרת ברית המשרתים.

רץ ברשת (נאום הציור של אכרם חסון)

בפינת רץ ברשת הוצג נאומו המפתיע של ח"כ אכרם חסון מתקווה חדשה, שקרא לכיבוד אנשי הדת החרדים והדרוזים כאחד, שיבח את ארגוני החסד המגזריים כמו זק"א, יד שרה ואיחוד הצלה, וקרא להקמת ממשלה לאומית רחבה ולהפסקת החרמות. ח"כ שקלים ניצל את הבמה כדי לתקוף את המחנה של שירי, כינה אותם "מחנה ריקני" והאשים אותם באחריות למחדלים קשים בחברה ובפילוג העם.

יהודה אייזיקוביץ' בפאנל

מי איש השבוע שלהם?

יהודה אייזיקוביץ' בחר באומה האמריקאית לרגל 250 שנות עצמאותה, והגדיר אותה כ"מלכות של חסד" שבה יהודים זכו לשוויון זכויות מלא.

בחר באומה האמריקאית לרגל 250 שנות עצמאותה, והגדיר אותה כ"מלכות של חסד" שבה יהודים זכו לשוויון זכויות מלא. ח"כ נאור שירי בחר בח"כ אושר שקלים בציניות מוחלטת, תוך שליפת נתוני הנוכחות הרשמיים מהכנסת המציבים את שירי במקום הרביעי עם 4,691 שעות ואת שקלים במקום ה-58 עם 3,720 שעות בלבד.

בחר בח"כ אושר שקלים בציניות מוחלטת, תוך שליפת נתוני הנוכחות הרשמיים מהכנסת המציבים את שירי במקום הרביעי עם 4,691 שעות ואת שקלים במקום ה-58 עם 3,720 שעות בלבד. ח"כ אושר שקלים בחר בנשיא המדינה יצחק הרצוג ומתח ביקורת חריפה כשטען שהוא בוחר להיות "בוז'י" במקום נשיא שמחבר את העם, והופך לשחקן פוליטי מפלג שמייצג רק רבע מהציבור.

בחר בנשיא המדינה יצחק הרצוג ומתח ביקורת חריפה כשטען שהוא בוחר להיות "בוז'י" במקום נשיא שמחבר את העם, והופך לשחקן פוליטי מפלג שמייצג רק רבע מהציבור. עו"ד שלמה חדד בחר בלומדי התורה וייחל לעיגון מעמדם בתוך חוק היסוד החדש וחוק מניעת המעצרים.

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תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט

נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז

אבי לודמיר, למי עזוז מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן

ידידיה כהן מפיק ראשי: נריה סעדיה

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