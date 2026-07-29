"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
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טראמפ: "נפרק להם את הצורה" | חשד חמור לפגיעה בילדים בבני ברק • צפו
טראמפ מאיים על איראן, "נפרק להם את הצורה" | סערה סביב דבריו של ישראל כ"ץ | הסלמה בגבול לבנון | חשד חמור לפגיעה בילדים בבני ברק | תא"ל ראם עמינוח בוחר באדמו"ר מבעלזא לאיש השבוע | הצצה לראיון הדרמטי עם גולדקנופף | והתיעוד הקיצוני - אחרי התחזית • צפו (היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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