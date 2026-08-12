תוכנית האקטואליה של 'כיכר השבת' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה את הנושאים הבוערים ביותר על השולחן ללא פילטרים בפרק נוסף ומיוחד ב'אולפני כיכר' בהנחיית יוסי סרגובסקי, ביומו האחרון של בין הזמנים ולקראת פתיחת 'זמן אלול' בהיכלי הישיבות.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על האירועים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, זירה חופשית, רץ ברשת ואיש השבוע.

השבוע התארחו בפאנל:

אבי וידרמן - יועץ אסטרטגי, שהצביע על כשלים בתרבות הציות לחוק והזהיר מפני המשך הטרגדיות והאלימות ברחובות.

גדולי התורה קוראים לעצרת מחאה על מעצר בחור ישיבה קובי ישראל | 22:38

נתנאל איזק - מנכ"ל משרד ירושלים והמורשת לשעבר (מגיש 'כיפות ברזל' ב'סרוגים'), שקרא להגברת ההסברה הפנימית במגזר ושיתף בניסיונו האישי כאב ללוחם.

ח"כ שבתאי קטש - הח"כ החרדי הראשון בתנועת הליכוד, שהגן על ניסיון הח"כים הוותיקים אך בירך על התפקדותם של 30,000 חרדים לליכוד.

יהודה אייזיקוביץ' - מרצה ויועץ אסטרטגי, שהסביר את עמדת עולם הישיבות מול גזירת הגיוס והדגיש את חובת השמירה על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

אסונות בין הזמנים ו'פרוייקט 0'

הדיון נפתח בטונים כואבים נוכח שרשרת הטרגדיות הקשה שאירעה במהלך בין הזמנים (טביעותיהם של אלחנן קרני ז"ל בירדן, שלום סיגנר ז"ל ונדב איינגר ז"ל בבריכות, שכחת הפעוט ברכב בלוד, התהפכות הרייזר ותאונות הדרכים הקטלניות).

בעקבות הצגת קטע מ'פרוייקט 0' של 'כיכר השבת', טען אבי וידרמן כי קיימת תרבות של זלזול בהנחיות ובחוק המובילה לתוצאות קשות. מנגד, יהודה אייזיקוביץ' ונתנאל איזק הדגישו כי מדובר בבעיית מודעות והסברה פנימית בערים צפופות, וקראו להדק את הזהירות בדרכים ובטיולים.

חזרת המחאות ודברי גדולי ישראל

חזרתם של אנשי 'הפלג' לחסום צירים מרכזיים בעקבות מעצר בחור ישיבה עוררה סערה. בדיון הובאו דבריו הנוקבים של הגר"ד לנדו בכנס סיום בין הזמנים בבית שמש, לפיהם "החשכות והרשעים מעיקים ומכבידים מאוד ודרכי ההשתדלות המוכרות אינן מועילות".

ח"כ שבתאי קטש ונתנאל איזק יצאו בחריפות נגד חסימות הכבישים והשוו אותן למחאות קפלן, בעוד יהודה אייזיקוביץ' קבע כי פגיעה באזרחים ובנוסעים בדרכים אינה מסתדרת עם ההלכה.

תשובת הגרמ"ה הירש על המסלולים הצבאיים

בפינה הובא תיעוד מוועידת בני הישיבות בחפץ חיים, שבו נשאל הגרמ"ה הירש האם מותר להתגייס למסלול צבאי חרדי "על טהרת הקודש", והשיב כי במציאות הצבאית כיום אי אפשר לסמוך על הבטחות אלו.

אייזיקוביץ' הסביר כי חוסר האמון בפיקוד הצבאי מונע שילוב, בעוד נתנאל איזק שיתף כי בנו משרת במחנה עופר ומביא אוכל מהבית, ותהה מדוע אין הציבור החרדי סומך על החינוך שהעניק לילדיו.

חילופי הדורות ב'דגל התורה' וההתפקדות לליכוד

הדיווחים על שינויים ורענון צפוי בצמרת 'דגל התורה' (אפשרות לפרישת ח"כ גפני וח"כ מקלב) הציתו דיון פוליטי. אבי וידרמן ניתח את מאבקי הכוחות בין הצעירים לוותיקים, בעוד נתנאל איזק שיבח את מקצוענותם של גפני ומקלב. ח"כ שבתי קטש הציג את התרחבות המפקד החרדי בליכוד כבשורה פוליטית חדשה.

רץ ברשת - יוסף חדד וההסברה

סרטון שבו נראה פעיל ההסברה יוסף חדד נקלע לתקרית פיזית מול משפיען אמריקאי באולפן פודקאסט עורר דיון על מאבק ההסברה הישראלי. נתנאל איזק ואבי וידרמן ניתחו את השפעת המיליארדים שמשקיעה קטר באוניברסיטאות ובגופי תקשורת בעולם, ואיזק שיבח את חדד על נחישותו מול גילויי אנטישמיות.

מי היה איש השבוע שלהם?

ח"כ שבתאי קטש בחר בח"כ אלמוג כהן, שהצטרף לליכוד ומתמודד בפריימריז.

נתנאל איזק בחר בפעיל ההסברה יוסף חדד, על עמידתו האיתנה בחזית ההסברה.

אבי וידרמן בחר בעשרות אלפי המהגרים המוסלמים שהציפו את חופי ספרד/סאותה וחשפו את הצביעות האירופית, לצד פרגון לח"כ שבתאי קטש ולשר חיים כץ.

המנחה יוסי סרגובסקי בחר בבחורי הישיבות החוזרים לשקוד על תורתם בזמן אלול, והקדיש ברכה לאחיו הצעיר שסיים שירות קרבי בסוריה ולבנון.

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