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"אי אפשר לבוא לטיול עם שטריימל"

למה אנו מככבים ברשימת האסונות בבין הזמנים והמפקד החרדי הגדול בליכוד | צפו בפאנל 'כיפות שחורות'

חברי פאנל 'כיפות שחורות' התכנסו ב'אולפן כיכר' לדיון יצרי וטעון | גל הטרגדיות הכואב של בין הזמנים וקריאות האזהרה ב'פרויקט 0' | חזרת חסימות הכבישים וההתבטאויות הדרמטיות של הגר"ד לנדו והגרמ"ה הירש | הדיווחים על חילופי הדורות ב'דגל התורה' והתפקדות אלפי החרדים לליכוד • צפו בתוכנית (כיפות שחורות)

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"כיפות שחורות" התוכנית המלאה | צפו
"כיפות שחורות" התוכנית המלאה | צפו (צילום: כיכר השבת)

תוכנית האקטואליה של '' - "כיפות שחורות": התוכנית ששמה את הנושאים הבוערים ביותר על השולחן ללא פילטרים בפרק נוסף ומיוחד ב'אולפני כיכר' בהנחיית , ביומו האחרון של בין הזמנים ולקראת פתיחת 'זמן אלול' בהיכלי הישיבות.

הפאנל התכנס לדיון קצוב בזמן על האירועים הבוערים, לצד הפינות הקבועות - כותרת שבועית, זירה חופשית, רץ ברשת ואיש השבוע.

השבוע התארחו בפאנל:

אבי וידרמן - יועץ אסטרטגי, שהצביע על כשלים בתרבות הציות לחוק והזהיר מפני המשך הטרגדיות והאלימות ברחובות.

נתנאל איזק - מנכ"ל משרד ירושלים והמורשת לשעבר (מגיש 'כיפות ברזל' ב'סרוגים'), שקרא להגברת ההסברה הפנימית במגזר ושיתף בניסיונו האישי כאב ללוחם.

ח"כ שבתאי קטש - הח"כ החרדי הראשון בתנועת הליכוד, שהגן על ניסיון הח"כים הוותיקים אך בירך על התפקדותם של 30,000 חרדים לליכוד.

יהודה אייזיקוביץ' - מרצה ויועץ אסטרטגי, שהסביר את עמדת עולם הישיבות מול גזירת הגיוס והדגיש את חובת השמירה על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".

אסונות בין הזמנים ו'פרוייקט 0'

הדיון נפתח בטונים כואבים נוכח שרשרת הטרגדיות הקשה שאירעה במהלך בין הזמנים (טביעותיהם של אלחנן קרני ז"ל בירדן, שלום סיגנר ז"ל ונדב איינגר ז"ל בבריכות, שכחת הפעוט ברכב בלוד, התהפכות הרייזר ותאונות הדרכים הקטלניות).

בעקבות הצגת קטע מ'פרוייקט 0' של 'כיכר השבת', טען אבי וידרמן כי קיימת תרבות של זלזול בהנחיות ובחוק המובילה לתוצאות קשות. מנגד, יהודה אייזיקוביץ' ונתנאל איזק הדגישו כי מדובר בבעיית מודעות והסברה פנימית בערים צפופות, וקראו להדק את הזהירות בדרכים ובטיולים.

חזרת המחאות ודברי גדולי ישראל

חזרתם של אנשי '' לחסום צירים מרכזיים בעקבות מעצר בחור ישיבה עוררה סערה. בדיון הובאו דבריו הנוקבים של הגר"ד לנדו בכנס סיום בין הזמנים בבית שמש, לפיהם "החשכות והרשעים מעיקים ומכבידים מאוד ודרכי ההשתדלות המוכרות אינן מועילות".

ח"כ שבתאי קטש ונתנאל איזק יצאו בחריפות נגד חסימות הכבישים והשוו אותן למחאות קפלן, בעוד יהודה אייזיקוביץ' קבע כי פגיעה באזרחים ובנוסעים בדרכים אינה מסתדרת עם ההלכה.

תשובת הגרמ"ה הירש על המסלולים הצבאיים

בפינה הובא תיעוד מוועידת בני הישיבות בחפץ חיים, שבו נשאל הגרמ"ה הירש האם מותר להתגייס למסלול צבאי חרדי "על טהרת הקודש", והשיב כי במציאות הצבאית כיום אי אפשר לסמוך על הבטחות אלו.

אייזיקוביץ' הסביר כי חוסר האמון בפיקוד הצבאי מונע שילוב, בעוד נתנאל איזק שיתף כי בנו משרת במחנה עופר ומביא אוכל מהבית, ותהה מדוע אין הציבור החרדי סומך על החינוך שהעניק לילדיו.

חילופי הדורות ב'' וההתפקדות לליכוד

הדיווחים על שינויים ורענון צפוי בצמרת 'דגל התורה' (אפשרות לפרישת וח"כ מקלב) הציתו דיון פוליטי. אבי וידרמן ניתח את מאבקי הכוחות בין הצעירים לוותיקים, בעוד נתנאל איזק שיבח את מקצוענותם של גפני ומקלב. ח"כ שבתי קטש הציג את התרחבות המפקד החרדי בליכוד כבשורה פוליטית חדשה.

רץ ברשת - יוסף חדד וההסברה

סרטון שבו נראה פעיל ההסברה יוסף חדד נקלע לתקרית פיזית מול משפיען אמריקאי באולפן פודקאסט עורר דיון על מאבק ההסברה הישראלי. נתנאל איזק ואבי וידרמן ניתחו את השפעת המיליארדים שמשקיעה קטר באוניברסיטאות ובגופי תקשורת בעולם, ואיזק שיבח את חדד על נחישותו מול גילויי אנטישמיות.

מי היה איש השבוע שלהם?

ח"כ שבתאי קטש בחר בח"כ אלמוג כהן, שהצטרף לליכוד ומתמודד בפריימריז.

נתנאל איזק בחר בפעיל ההסברה יוסף חדד, על עמידתו האיתנה בחזית ההסברה.

אבי וידרמן בחר בעשרות אלפי המהגרים המוסלמים שהציפו את חופי ספרד/סאותה וחשפו את הצביעות האירופית, לצד פרגון לח"כ שבתאי קטש ולשר חיים כץ.

המנחה יוסי סרגובסקי בחר בבחורי הישיבות החוזרים לשקוד על תורתם בזמן אלול, והקדיש ברכה לאחיו הצעיר שסיים שירות קרבי בסוריה ולבנון.

קרדיטים >>

  • תחקיר, הפקה ותוכן: נריה סעדיה, יוסי סרגובסקי, אשר רוט
  • בימוי וצילום: אבי לודמיר, למי עזוז
  • עורך ראשי: חיים אילוז
  • מיתוג ועריכה גרפית: ידידיה כהן
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40 תגובות

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22
חייבת לציין שאחרי שבועיים בצפון בחברת מטיילים חרדים, צריך לומר תודה לה' שאין יותר אסונות. וכל הטיול חשבתי לעצמי ש"הצלה" או "ידידים" חייבים להיכנס לכל הת"ת בציבור החרדי לפני בין הזמנים ולהסביר כללי בטיחות בסיסיים. מטייךים עם מים וכובע ורק במסלול שאתם סגורים עליו, מי שלא יודע לשחות לא נכנס למים עמוקים
ציונית דתית
דברים שכל בר דעת מבין אך משום מה לא ידועים בציבור החרדי, החרדים צריכים ללמוד איך לטייל, זה פשוט. זה דבר שכל חילוני ודתי לומד בבית ספר
ציונית דתית
21
יש מצב אבי עוזב את העיסוקים???
חחחחחחההה
20
עיתונאי חרדי אמיתי יש לו אחריות לקהילה וסתם יצאתם ידי חובה בלי ביקורת אמיתית .
חסרי אחריות

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