עימות חריף בין ח”כ מירב בן ארי (יש עתיד) לח”כ משה אבוטבול (ש”ס) הסתיים הערב (רביעי) בהתנצלות פומבית במליאת הכנסת, לאחר שבן ארי חזרה בה מדברים שאמרה עליו מוקדם יותר היום.

הסערה החלה הבוקר, כשאבוטבול התראיין ברשת ב’ והתייחס לסוגיית גיוס החרדים. מיד לאחר מכן עלתה לשידור בן ארי, וכשנשאלה על נושא אחר התייחסה דווקא לדבריו של אבוטבול ואמרה: “הבן אדם משתמט, לא שירת בצבא, ומאיפה הוא יודע מה קורה בכלל.”

אבוטבול פנה למגיש התוכנית אריה גולן, דרש לתקן את הדברים והבהיר כי שירת בצה”ל. במהלך השידור נחשף אף מספרו האישי בצה”ל - 3619778 - כדי להפריך את הטענה.

בהמשך היום תקף אבוטבול את דבריה ואמר: “גם כאשר אין מה להשיב, אסור לשקר. זו השמצה ששווה תביעת דיבה".

הערב, במהלך ישיבת מליאת הכנסת, עלתה בן ארי להודעה אישית והתנצלה בפומבי בפני אבוטבול. “כשאני טועה אני מתנצלת. התנצלתי אישית גם בפני ח”כ אבוטבול, והוא קיבל את התנצלותי,” אמרה.

ההתנצלות סיימה את העימות הפומבי שנמשך לאורך היום, לאחר שהטענה שלפיה אבוטבול לא שירת בצה”ל התבררה כבלתי נכונה.