בית המשפט ( צילום: שאטרסטוק )

השבוע במדור "פסק זמן": שלושה פסקי דין שממחישים כיצד עבירות, תאונות ופגיעות בעבודה מגיעות לרגע ההכרעה. מבנה בן שלוש קומות שנבנה ללא היתר הוביל לקנסות של מאות אלפי שקלים ולצו הריסה, מתקין דודי שמש לא הצליח להוכיח שהפגיעה בידיו נגרמה מפעולות חוזרות בעבודה, ונהג שפצע קשה הולכת רגל במעבר חציה נפסל לשנה, אך לא נשלח למאסר.

בנו 1,440 מ"ר ללא היתר – וישלמו מיליון שקל בלבד בית משפט השלום בעכו הטיל קנס של 750 אלף שקל על נאשם שהורשע בהקמת מבנה קשיח בן שלוש קומות, בשטח של כ־1,440 מ"ר, ללא היתר ובניגוד לצו מנהלי להפסקת העבודות. על נאשמת נוספת הוטל קנס של 80 אלף שקל, והשניים חויבו יחד בכפל אגרה בסך 92 אלף שקל. בית המשפט קבע כי עבודות חפירה ויישור שבוצעו במקום יצרו הפרש גובה של כשמונה מטרים, הובילו לקריסת קיר תומך וחלק מהכביש והעמידו את משתמשי הדרך בסיכון. טענת הנאשם שלפיה פעל תחת לחץ הרשויות כדי לתקן את המצב נדחתה. נקבע כי הוא עצמו יצר את הבעיה ובחר להקים מבנה רחב היקף מטעמי כדאיות כלכלית. פרנסה יש בשפע, נחת מהילדים גם יש - אז מה גרם לאישה בת ה-40 להתנפץ לרסיסים? | מטלטל מרדכי רוט | 12:34 מומחה הכשרות בדק את הנענע שכולנו אוהבים - וגילה עשרות חרקים • צפו חזקי שטרן | 12:35 נוסף על הקנסות חויב כל אחד מהנאשמים לחתום על התחייבות בסך 150 אלף שקל. בית המשפט הוציא צו הריסה ואיסור שימוש, שייכנסו לתוקף בתוך שישה חודשים. מה זה אומר עבורכם? בנייה ללא היתר, ובמיוחד המשך עבודות לאחר צו הפסקה, עלולה להוביל לקנסות כבדים לצד חיוב בהריסה. ניסיונות להסדיר את המבנה בדיעבד אינם מבטיחים שההליך הפלילי או צו ההריסה יבוטלו.

בניין בבנייה ( צילום: Gili Yaari / Flash90 )

המתקין טען שהעבודה פגעה בידיו – התביעה נדחתה

מתקין דודי שמש שסובל מתסמונת התעלה הקרפלית בשתי ידיו ביקש להכיר במצבו כפגיעה בעבודה. לדבריו, עבודתו כוללת הרמת דודים, משיכה בחבלים, קידוחים, חציבות ושימוש בכלים רוטטים.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה את התביעה משני טעמים. ראשית, תביעה קודמת שהגיש המתקין בגין אותה פגיעה נדחתה כבר בשנת 2017 והפכה לחלוטה. שנית, הוא לא הוכיח שינוי מהותי בעבודתו מאז. בחקירתו אישר כי הוא מבצע את אותה עבודה, אך מתאמץ יותר בשל מחסור בעובדים.

גם בחינה מחודשת של תנאי העבודה לא סייעה לו. בית הדין קבע כי העבודה אמנם קשה ופיזית, אך מורכבת ממגוון פעולות המשתנות במהלך היום. לכן לא הוכח רצף של תנועות זעירות, דומות וחוזרות הדרוש להכרה במיקרוטראומה. התביעה נדחתה ללא צו להוצאות.

מה זה אומר עבורכם? מאמץ גופני וכאבים אינם מספיקים לבדם להכרה בפגיעה כמיקרוטראומה. העובד נדרש להציג תיאור מדויק של פעולות חוזרות, תדירותן ומשך ביצוען. אם תביעה קודמת כבר נדחתה, יש להוכיח שינוי ממשי בנסיבות כדי לפתוח את הסוגיה מחדש.

דוד שמש ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

פגע בהולכת רגל והמשיך כשהיא מתחת לרכב

בית המשפט לתעבורה בתל אביב גזר 14 חודשי פסילה על נהג שפגע בהולכת רגל במעבר חציה בבת ים והמשיך בנסיעה כשהיא מתחת לרכב. לאחר ניכוי חודשיים של פסילה מנהלית, נותרו לו 12 חודשי פסילה בפועל.

הולכת הרגל סבלה משברים בצלעות, באגן ובשוק, מחבלות בריאה ומפגיעה בטחול, ואושפזה במשך כחודש. בית המשפט קבע כי חומרת הפציעות ורשלנות הנהג נמצאות ברף הבינוני־גבוה. לחובתו עמדו גם 27 הרשעות תעבורה קודמות.

לצד זאת נשקלו הודאתו, נסיבותיו המשפחתיות והפגיעה הצפויה בפרנסתו כנהג משלוחים. לכן לא הוטל עליו מאסר בפועל או קנס. במקום זאת נגזרו עליו 200 שעות שירות לתועלת הציבור, צו מבחן לשנה, ענישה מותנית ופיצוי של 3,600 שקל לנפגעת.

מה זה אומר עבורכם? פגיעה בהולך רגל במעבר חציה עלולה להוביל לפסילה ממושכת גם ללא מאסר. בית המשפט בוחן את חומרת הרשלנות והפציעות, העבר התעבורתי וקבלת האחריות – אך גם את נסיבותיו האישיות של הנהג ואת האפשרות לשיקום

בהולכת רגל שנדרסה ( צילום: כלי ai )

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