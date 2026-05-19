כיכר השבת
לו"ז ביטחוני דחוף

השופטים נעתרו לבקשת נתניהו: הדיון במשפט יסתיים מוקדם

בית המשפט אישר את בקשת ראש הממשלה לסיים את הדיון במשפטו בשעה 13:00 במקום 17:00 בשל "עניינים ביטחוניים ומדיניים" (פוליטי מדיני)

עו"ד עמית חדד וראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט | ארכיון (צילום: Miriam Alster/Flash90)

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר היום (שלישי) את בקשתו של ראש הממשלה לסיים את הדיון במשפטו בשעה 13:00, במקום בשעה 17:00 כפי שנקבע במקור.

ההחלטה התקבלה בעקבות נימוקים ביטחוניים שהוגשו על ידי צוות ההגנה של ראש הממשלה, לפיהם יש "לוח זמנים הקשור לעניינים ביטחוניים ומדיניים".

כזכור, עדותו של נתניהו במשפט אתמול בוטלה ברגע האחרון, גם כן משיקולים מדינים וביטחוניים, הנוגעים ככל הראה לעצירת המשט לעזה.

כזכור, כעת הדיון ב מתמקד ב"תיק 2000", במסגרתו מו"ל 'ידיעות אחרונות' נוני מוזס מואשם בהצעה והבטחת שוחד ואילו נתניהו מואשם במרמה והפרת אמונים.

