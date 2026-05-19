השופטים נעתרו לבקשת נתניהו: הדיון במשפט יסתיים מוקדם

בית המשפט המחוזי בירושלים אישר היום (שלישי) את בקשתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לסיים את הדיון במשפטו בשעה 13:00, במקום בשעה 17:00 כפי שנקבע במקור.
ההחלטה התקבלה בעקבות נימוקים ביטחוניים שהוגשו על ידי צוות ההגנה של ראש הממשלה, לפיהם יש "לוח זמנים הקשור לעניינים ביטחוניים ומדיניים".
כזכור, עדותו של נתניהו במשפט אתמול בוטלה ברגע האחרון, גם כן משיקולים מדינים וביטחוניים, הנוגעים ככל הראה לעצירת המשט לעזה.
כזכור, כעת הדיון במשפט נתניהו מתמקד ב"תיק 2000", במסגרתו מו"ל 'ידיעות אחרונות' נוני מוזס מואשם בהצעה והבטחת שוחד ואילו נתניהו מואשם במרמה והפרת אמונים.
