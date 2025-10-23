יו"ר ארגון חלמיש, עו"ד שלום נגר, הופיע בפני ועדת החינוך של הכנסת, במסגרת דיון מיוחד בהצעת חוק שנועדה לפתור את המצב האנומלי השורר בתחום מעונות היום בישראל, כשתחום המעונות נחלק בו זמנית בידי ארבעה משרדי ממשלה.

יו"ר חלמיש הציג בפני חברי הוועדה את המצב השורר כיום. בפתח דבריו הבהיר כי "אנו דנים בהצעת חוק שהיא לא פחות מקריטית לעתיד הילדים שלנו: חוק רשות חינוך לגיל הרך". הוא הדגיש כי הצעת החוק "היא תוצאה של עשרות דיונים, ניירות עמדה ומחקרים, והיא נולדה מתוך מצוקה אמיתית בשטח".

באומרו זאת הבהיר: "המצב כיום הוא בלתי נסבל. ארבעה משרדי ממשלה אחראים על תחומים שונים בגיל הרך – משרד הרווחה, משרד העבודה, משרד החינוך ומשרד האוצר. כל אחד מהמשרדים הללו מפנה אל זולתו. אין תיאום, אין אחריות, אין פתרונות. יש אנומליה".

על מנת להמחיש את הדברים, פירט עו"ד נגר, יו"ר חלמיש, עד היכן הדברים מגיעים: "נכון להיום, הורים טרם קיבלו זכאות לסבסוד. תכנית הסיוע הכלכלית הפכה למטרד במקום למענה, והם משלמים מחיר מלא – תרתי משמע. נכון להיום, יש ארגונים שלא העבירו משכורות, לנוכח כשל טכני בין משרד החינוך לעבודה. שוו בנפשכם: מטפלות העבירו את כל תקופת החגים מבלי שקיבלו את המשכורת המגיעה להם בדין".

וכמו לא היה די בכך, הצביע יו"ר חלמיש על הכאוס השורר: "המעונות נמצאים במחסור של אלפי מטפלות והקיימות אינן מוכשרות מספיק, בגלל תחלופה גבוהה והיעדר הכשרה מסודרת. מפעילי מעונות קורסים תחת בירוקרטיה לא אנושית, בלי גוף אחד שמרכז את הטיפול והרגולציה".

יו"ר חלמיש משוכנע כי "הקמת רשות לאומית אחת, תחת משרד החינוך, תתכלל את כל התחומים – פדגוגיה, סבסוד, רגולציה, תקצוב ותפעל באופן מקצועי, מתואם ואחראי" הוא סבור כי החוק הזה הוא תיקון עיוות מזעזע. אסור לנו שהטעות הזו תונצח".

בפנייה של הרגע האחרון קורא יו"ר חלמיש: "אם החוק הזה לא יעבור – אנחנו מפקירים את הילדים, את ההורים, את דור העתיד ואת הכלכלה. זה לא עניין פוליטי. זה עניין מוסרי, חברתי וכלכלי. הבחירה בידינו: רשות חינוך עכשיו – או משבר מתמשך".

יו"ר חלמיש שיבח מאוד את סיועם ועזרתם של יו"ר ועדת החינוך ח"כ הרב ינון אזולאי וח"כ הרב יוסף טייב, שהגישו את החוק ונאבקים בכל עוז למען קידומו והעברתו לרווחת ההורים והפעוטות בישראל.