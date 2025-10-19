פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום באשקלון כתב אישום נגד אזרחית גיאורגיה, בת 59, שחצתה באור אדום את הכביש וגרמה לתאונת דרכים שבה נפגעה קשישה בת 90 שבה טיפלה. כך מסרה היום (ראשון) הפרקליטות.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד ואדים סיגל מפרקליטות מחוז דרום, עבדה הנאשמת בשנים האחרונות כמטפלת של חסרת הישע, התלויה לחלוטין בעזרתה בביצוע פעולות יומיומיות.

לפני כשנה וחצי, בשעות הצהריים, הובילה הנאשמת, אינסרדזה שמה, את חסרת הישע בכיסא גלגלים ברחובות העיר אשדוד בדרום הארץ. כשהגיעו לצומת מרכזית, בו התנועה הוסדרה באמצעות רמזורים, החלה אינסרדזה לחצות את מעבר החציה.

בשלב הזה, כך פורט, הרמזור להולכי הרגל בכיוון המשך החצייה הראה אדום. למרות שהבחינה באור האדום, המשיכה אינסרדזה בריצה והובילה את חסרת הישע אל תוך מעבר החציה.

באותו הזמן נכנס לצומת רוכב אופנוע, בכיוונו דלק אור ירוק - ופגע בחלק הקדמי של כיסא הגלגלים ובאינסרדזה עצמה. כתוצאה מההתנגשות התהפך כיסא הגלגלים, הקשישה חסרת הישע נפלה ממנו, הוטחה בכביש ונחבלה חבלות חמורות.

הקשישה פונתה על ידי מד"א לבית החולים, עם שברים בצלעות, תזוזה משמעותית של הפרגמנטים ושברים בחוליות, ונזקקה לאשפוז של תשעה ימים בבית החולים.

כתב האישום מייחס לאינסרדזה עבירות של חבלה חמורה והפרת חובה של הורה או אחראי. התיק נחקר על ידי שלוחת בוחנים לכיש במשטרת ישראל.