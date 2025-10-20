5 מיליון שקלים: זו הסיבה שהרשות הפלסטינית תפצה נפגע טרור

בפסק דין תקדימי שניתן בבית המשפט המחוזי בירושלים, קבעה השופטת חנה מרים לומפ כי הרשות הפלסטינית תשלם פיצוי בסך חמישה מיליון שקלים לגבר יהודי שהותקף באכזריות בלינץ' בירושלים באפריל 2021 – ימים אחדים לפני מבצע "שומר חומות".

האירוע התרחש בעיצומו של חודש הרמדאן, כשאותו אזרח עבר לתומו ברחובות הבירה והותקף באבנים ובמכות על־ידי קבוצת צעירים פלסטינים. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לו שברים בגב, פגיעה בראייה ונזק נפשי קשה. הוא הוכר על־ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע פעולת איבה עם נכות קבועה של 47%.

מבצעי הלינץ' הורשעו בבית המשפט בביצוע מעשה טרור בצוותא חדא של חבלה בכוונה מחמירה, אולם התובע – קורבן התקיפה – דרש כי גם הרשות הפלסטינית תישא באחריות, לאחר שהתברר כי שילמה משכורות למחבלים ולבני משפחותיהם.

הפסיקה מבוססת על החוק החדש לפיצוי קורבנות טרור (פיצויים לדוגמה), שנכנס לתוקף ביוני 2024, הקובע כי כל מי שנפגע ממעשה טרור ונגרמה לו נכות צמיתה – זכאי לפיצוי קבוע של חמישה מיליון שקלים, "ממבצע הטרור, ממי שתיגמל אותו או ממי שאישרר את המעשה".

השופטת לומפ קבעה כי עצם העובדה שהרשות הפלסטינית שילמה תגמולים למבצעי הלינץ' מהווה אישור למעשה הטרור, ומכאן אחריותה הישירה. לדבריה, "משבחרה הרשות לתגמל את מבצעי המעשה ואת משפחותיהם – הרי היא נושאת באחריות מוסרית ומשפטית למעשיהם."