"הטבח הנורא": ועדת החוקה המשיכה אמש (רביעי) להכין לקריאה ראשונה את הצעת חוק כליאתם והעמדתם לדין של המשתתפים באירועי 7 באוקטובר, ומחבלי הנוח'בות.

על פי ההצעה של הוועדה: יוקם בית דין מיוחד לשיפוט "מי שהואשם בגין עבירות של השמדת עם," וימונו לו 15 שופטים.

בנוסף: בית הדין המיוחד יוקם כבית דין קבוע לעבירות - לפי חוק הפשע של 'השמדת עם'. עוד מוצע כי בית הדין יהיה רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין המקובלים במשפט פלילי, וכאשר לשר המשפטים יהיה אפשרות לקבוע הוראות מיוחדות לעניין זה.

עוד מוצע כי יוקם צוות היגוי במטרה לקבוע את מדיניות התביעה בהעמדתם לדין של הנאשמים באירועי 7 באוקטובר, וחבריו יהיו נציגי שר המשפטים, שר הביטחון ושר החוץ.

לבסוף, מוצע לתקן את חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, כך שהרמטכ"ל יהיה רשאי להוציא צו כליאה נגד מי שיש לו יסוד סביר להניח כי השתתף באירועי 7 באוקטובר.