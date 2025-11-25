השופט עמית מיכלס מבית המשפט המחוזי בלוד דחה היום (שלישי) את ערר המשטרה בנוגע לאיסור על יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, להיות בקשר עם מנכ"ל הליכוד, דוד שרן.

המשמעות של הפסיקה היא שאוריך יכול לחזור לעבוד כיועץ במפלגת הליכוד.

כזכור, בשבוע שעבר נערך בבית משפט השלום בראשון דיון בהמשך התנאים המגבילים שהוטלו יונתן אוריך, בשל החשד למעורבותו בפרשיית קטרגייט ובפרשיית המסמכים המסווגים.

במהלך הדיון אמר נציג המשטרה לשופט מנחם מזרחי כי המשטרה סיימה את חקירת הפרשה - וכי בתוך 60 יום יועבר התיק לפרקליטות.

למרות שאוריך יוכל לחזור לליכוד, עדיין חל עליו איסור מלהיפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. זאת לאחר שהשופט מיכלס הפך לפני חודשיים את החלטת בית משפט השלום בראשון לציון בנושא.

השופט קבע אז כי אוריך יורחק מלשכת ראש הממשלה לחודשיים נוספים. בפסיקתו נאמר כי "בהינתן שאנו מצויים בפתחו של חודש תשרי, הכולל מעט ימי עבודה, ובהינתן עוצמת החשד הסביר בשני התיקים וטיבם של התנאים המגבילים, הרי שפרק הזמן המבוקש הוא מידתי והוא אף עולה בקנה אחד עם הצורך בקיום חקירה מעמיקה, זהירה ויסודית, המבקשת להגיע לחקר האמת".

בעקבות הפסיקה, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שוקלת להנחות את משרד ראש הממשלה לאסור את כניסתו של אוריך ללשכת רה"מ ולמקומות נוספים. בדיון שנערך בבג"ץ בנושא ביקש נציג היועמ"שית לעדכן עד סוף נובמבר לגבי ההחלטה שהתקבלה בעניין.