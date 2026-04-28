"האכיפה אינה חוקית": מחדל המצלמות והשופטת שביטלה את הדו"ח

נתיב תחבורה ציבורית בכניסה לירושלים ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

בהחלטה שעשויה לשנות את פני האכיפה העירונית בישראל, הורתה השופטת איטה נחמן מבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב על ביטול כתב אישום שהוגש נגד נהג בגין נסיעה בנתיב התחבורה הציבורית ברחוב דיזנגוף. ההחלטה מבוססת על פסיקה תקדימית של בית המשפט המחוזי, הקובעת כי לרשויות המקומיות אין סמכות חוקית להשתמש במצלמות זיהוי לוחיות רישוי לצורכי אכיפה.

הסיפור החל בדו"ח תנועה על סך 500 שקלים שהונפק לנהג בשעות הערב. במקום לשלם את הקנס, בחר הנהג להישפט - החלטה שהתבררה כנכונה. במהלך ההליך המשפטי, התברר כי הדו"ח הופק באמצעות מצלמות LPR (זיהוי לוחיות רישוי) שהעירייה התקינה לאורך נתיבי התחבורה הציבורית, ללא הסמכה מפורשת בחוק.

מצלמת תנועה ברמת גן ( צילום: תומר נויברג / פלאש 90 )

פסיקת בית המשפט המחוזי: "אין סמכות לעיריות" ההחלטה של השופטת נחמן נשענת על פסק דינו של השופט קובי ורדי מבית המשפט המחוזי, שניתן בדצמבר 2025 בתיק סייפר פלייס נגד עיריית רמת גן. השופט ורדי קבע באופן חד משמעי כי לרשויות המקומיות אין הסמכה חוקית להשתמש במצלמות מסוג LPR לצורך אכיפת עבירות תנועה או חניה. על פי עמדת המדינה שהוגשה לבית המשפט, עצם השימוש במצלמות אלו מגלם פגיעה בפרטיות. למצלמות יכולת לזהות באופן אוטומטי מספרי רישוי של רכבים, לאגור את הנתונים ולהשוותם למאגרי מידע אחרים. יתרה מכך, המצלמות מסוגלות לעבד נתונים בהיקף משמעותי ולהסיק מסקנות על מיקומו של רכב מסוים - ובכך גם על תנועותיו של בעל הרכב. הרשות להגנת הפרטיות: "פגיעה אסורה בציבור" בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי, פרסמה הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הבהרה חד משמעית: שימוש במצלמות LPR לצרכי אכיפת עבירות חניה או תנועה על ידי רשויות מקומיות בהעדר הסמכה מפורשת בחקיקה - אסור בהחלט. הרשות הדגישה כי מדובר בפגיעה חמורה בפרטיות הנהגים, שכן המצלמות עוקבות גם אחרי אזרחים שומרי חוק שלא ביצעו כל עבירה. הרשות הבהירה כי שימוש במצלמות בניגוד להנחיותיה עלול להוות עוולה אזרחית, ואף עבירה פלילית במקרים מסוימים. "השימוש במצלמות LPR מאפשר מעקב אחר תנועות הציבור ללא הצדקה חוקית. מדובר בפגיעה בזכות היסוד לפרטיות, ואנו נפעל בתקיפות נגד כל גורם שימשיך בפרקטיקה זו"

תחבורה ציבורית בגוש דן ( צילום: יהודה ג )

השלכות על אלפי דו"חות ברחבי הארץ

ההחלטה עשויה להשפיע על אלפי דו"חות שהונפקו בשנים האחרונות ברחבי הארץ. עיריית תל אביב, לצד רשויות מקומיות נוספות כמו רמת גן, פתח תקווה ואשדוד, התקינו מערכות מצלמות מתקדמות לאורך נתיבי התחבורה הציבורית ובאזורי חניה אסורה.

נהגים שקיבלו דו"חות בגין נסיעה בנת"צ או חניה אסורה שהופקו באמצעות מצלמות אלו, עשויים כעת לבקש את ביטולם בהסתמך על הפסיקה. עורכי דין המתמחים בדיני תעבורה כבר מדווחים על גל פניות מנהגים המבקשים לערער על קנסות שקיבלו.

יצוין כי הרשויות המקומיות טרם הגיבו רשמית להחלטה, אך גורמים בעיריית תל אביב מסרו כי בוחנים את ההשלכות המשפטיות והתקציביות של הפסיקה. מקורות בעירייה העריכו כי מדובר במאות אלפי שקלים בהכנסות שנאספו מדו"חות שהונפקו באמצעות המצלמות.

מה צריך לעשות אם קיבלתם דו"ח?

נהגים שקיבלו דו"חות בגין נסיעה בנת"צ או חניה אסורה שהופקו באמצעות מצלמות LPR, מומלץ להם לפנות לייעוץ משפטי. במקרים בהם הדו"ח טרם שולם, ניתן להגיש התנגדות תוך ציון הפסיקה החדשה. במקרים בהם הקנס כבר שולם, ניתן לשקול הגשת תביעה להשבת הכספים.

עורכי דין בתחום מציינים כי הפסיקה יוצרת תקדים משמעותי, אך ממליצים לבחון כל מקרה לגופו. במקרים מסוימים, ייתכן שהרשויות ינסו לטעון כי הדו"ח הופק גם על סמך עדות של פקח או אמצעי אכיפה אחר, ולא רק על בסיס המצלמות.

עדכונים נוספים בהמשך.