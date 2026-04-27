דירה בחדר אשפה: בן 80 השתלט והחלטה דרמטית של השופט

סכסוך דיירים יוצא דופן בלב תל אביב הגיע לסיומו בפסק דין חריג שמשרטט את הגבול הדק בין שימוש סביר ברכוש משותף לבין השתלטות בוטה על נכסי הבית. דייר כבן 80, המתגורר ברחוב פרישמן המבוקש, מצא את עצמו במוקד סערה משפטית לאחר שהתברר כי הפך את חדר האשפה של הבניין ליחידת מגורים פרטית לכל דבר.

על פי פסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות, הדייר לא הסתפק בהשתלטות על חדר האשפה בלבד. הוא ביצע חיבור פיראטי לתשתיות מים וביוב, הקים מחסנים לא חוקיים בחצר המשותפת, ואף הציב רכב גרוטאה שאינו כשיר לנסיעה המשמש כמחסן קבוע וחוסם את הגישה למערכת הביוב של הבניין.

השתלטות שיטתית על שטחי הבניין

נציגות הבית המשותף הגישה תביעה נגד הדייר, תוך שהיא מפרטת את היקף ההשתלטות על השטחים המשותפים. לטענת הנציגות, הנתבע אגר ציוד בהיקף עצום בחצר המשותפת, ביטל בפועל את זכותם של יתר הדיירים להשתמש בשטחי הבניין, ופגע בשירותים חיוניים כמו הגישה למערכת הביוב.

הדייר ניסה להתגונן בטענה כי מדובר ב"הסכמים היסטוריים" בני עשרות שנים, וכי השימוש בחדר האשפה ובשטחים הנוספים קיבל הסכמה מכללא מצד דיירי הבניין לאורך השנים. אולם השופט גיא פורר דחה את הטענות הללו על הסף.

"פגיעה ממשית בזכויות הקנייניות"

בפסק הדין, קבע השופט פורר כי הנתבע חצה את כל הקווים האדומים. "מדובר בחריגה קיצונית מהסבירות", נכתב בפסק הדין, "מגורים במבנה שאינו מיועד לכך והשתלטות על שטחי חוץ הם שימושים האסורים על פי דין".

השופט הדגיש כי אין די בטענה לגבי הסכמות עבר כדי להצדיק את המשך ההשתלטות על הרכוש המשותף. "מדובר בפגיעה ממשית בזכויות הקנייניות של יתר בעלי הדירות", נקבע בפסק הדין, תוך שהוא מורה על סילוק יד מיידי מכל השטחים המשותפים.

פינוי ללא הוצאות משפט

למרות הניצחון המוחלט של נציגות הבית, בחר השופט לגלות מידה של חסד כלפי הנתבע בשל גילו המופלג. בעוד שניתן צו מפורש לסילוק יד ולפינוי כל החפצים והציוד מהשטחים המשותפים, הוחלט שלא לפסוק הוצאות משפט נגד הדייר ולא להורות בשלב זה על הריסת המבנה שהוקם בחדר האשפה.

כעת, יאלץ הדייר להיפרד מ"יחידת המגורים" המאולתרת שהקים לעצמו, ולהחזיר את חדר האשפה ליעודו המקורי.

פסק הדין מהווה תקדים חשוב בנושא גבולות השימוש ברכוש משותף, ומשדר מסר ברור כי גם הסכמות ארוכות שנים אינן יכולות להצדיק השתלטות על נכסי הבית המשותף.