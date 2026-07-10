כתב אישום: תכננו פיגוע ירי בתחנה המרכזית בבאר שבע

תחנה מרכזית באר שבע ( צילום: Dudu Greenspan/ )

רקליטות מחוז דרום הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד ארבעה צעירים, תושבי שגב שלום והפזורה הבדואית, המייחס להם עבירות טרור, ובהן קשירת קשר לביצוע מעשה טרור, אימונים או הדרכה למטרות טרור, וביחס לנאשם המרכזי גם עבירות של הסתה לטרור וגילוי הזדהות עם ארגון טרור.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד הילה דרימר-יאיר, הנאשם המרכזי ניהל במשך תקופה חשבון אינסטגרם ציבורי שבו פרסם ושיתף תכנים המביעים, על פי הנטען, תמיכה, שבח והזדהות עם ארגוני טרור ופעילי טרור, לצד קריאות המעודדות ביצוע מעשי טרור. בין היתר נטען כי שיתף סרטונים ותכנים המזוהים עם חמאס, גדודי אל-קסאם, "גוב האריות" וגורמי ג'יהאד נוספים. לפי האישום, הפרסומים כללו תיעודים ממתקפת 7 באוקטובר, תמונות וסרטונים של פעילי טרור, דברי שבח למחבלים ולבכירי חמאס, וכן קריאות למאבק מזוין, ג'יהאד ומות קדושים. עוד נטען כי על רקע פעילות כוחות הביטחון ברצועת עזה וביהודה ושומרון, קשרו הנאשם המרכזי ונאשם נוסף לבצע פיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע. על פי כתב האישום, תחילה תכננו לבצע פיגוע דקירה נגד אזרחים רבים, אולם בהמשך שינו את התוכנית לאחר שסברו כי שימוש בסכינים לא יביא לתוצאה שאליה כיוונו, והחלו לתכנן פיגוע ירי באמצעות נשק. בנוסף, על פי האישום, השניים תכננו לירות לעבר תחנות משטרה. מכה לעיריית תל אביב: תביעת הפינוי נגד בית הכנסת נדחתה משה כהן | 07.07.26 יהלומים בשווי 12.5 מיליון דולר נעלמו מכספת • פסק דין נוקב דניאל הרץ | 08.07.26

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הפרקליטות מייחסת לנאשם המרכזי גם הקמת התארגנות טרור, שלפי הנטען החלה להתגבש לאחר אירועי "שומר החומות" בשנת 2021. על פי כתב האישום, הוא החליט להקים ארגון שמטרתו לפעול נגד כוחות הביטחון והמשטרה באמצעות נשק או מטעני חבלה, ממניע אידיאולוגי-לאומני.

במסגרת ההתארגנות, כך נטען, פתח קבוצות ברשתות החברתיות, פרסם בהן תכנים ג'יהאדיסטיים, סרטונים המעודדים ביצוע מעשי טרור ואף תכנים הכוללים הנחיות להכנת מטעני חבלה. לפי האישום, הוא צירף לקבוצות את יתר הנאשמים, חילק להם תפקידים וכינויים, הגדיר את עצמו כ"מפקד" הארגון והטיל עליהם משימות שונות. אחד הנאשמים, שהוגדר על פי האישום כ"מהנדס", הוריד לטלפון הנייד שלו סרטון הכולל מדריך מעשי להכנת מטען חבלה.

התיק נחקר על ידי חוליית פח"ע בימ"ר דרום בשיתוף שירות הביטחון הכללי. בפרקליטות ציינו כי חלק מהעבירות המיוחסות לנאשמים בוצעו בעת שהיו קטינים.

יודגש כי כתב האישום משקף את טענות הפרקליטות בלבד, והנאשמים חפים מפשע כל עוד לא הורשעו בדין.