בן 16 נאשם: הצית מסעדה באשדוד, נכווה ונמלט לדירה נטושה

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בבאר שבע כתב אישום נגד קטין בן 16 מאשדוד, המייחס לו הצתה של מסעדת "פסקדו" בעיר לפני מספר שבועות.

מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד עמית חומרי מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי הקטין הגיע בשעות הלילה למסעדה כשהוא רכוב על קורקינט חשמלי, עוטה כפפות, חובש כובע גרב וקסדת אופנוע, וברשותו בקבוק בנזין.

על פי הנטען, תחילה ניפץ באמצעות אבן את זגוגית דלת הכניסה למסעדה ועזב את המקום. כחצי שעה לאחר מכן שב למקום, נכנס דרך הדלת שניפץ, שפך בנזין ברחבי המסעדה והצית אותה.

לפי כתב האישום, האש התפשטה במהירות ואחזה גם ברגלו של הקטין, שנכווה במהלך ההצתה ונמלט מהמקום על גבי הקורקינט החשמלי. עובר אורח שהבחין בשריפה הזעיק את כוחות ההצלה, וצוותי כיבוי אש השתלטו על הלהבות ומנעו את התפשטותן.

עוד נטען כי לאחר המקרה נמלט הקטין לדירה נטושה, שם הסתתר במשך מספר ימים וניסה לטפל בעצמו בכוויות שנגרמו לו. כעבור חמישה ימים הוא אותר על ידי המשטרה, נעצר והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

כתוצאה מהשריפה נגרמו למסעדה נזקים משמעותיים והפעילות במקום הופסקה לתקופה. לקטין עצמו נגרמו כוויות בדרגות 2 ו-3 ברגלו השמאלית.

כתב האישום מייחס לקטין עבירות של הצתה, היזק לרכוש במזיד והתפרצות לעסק. החקירה נוהלה על ידי תחנת אשדוד.

על פי הוראות החוק, מאחר שמדובר בנאשם קטין, חל איסור לפרסם כל פרט העלול להביא לזיהויו.