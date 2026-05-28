פרשת זיופים חמורה נחשפה היום (חמישי) בעיריית טירה, כאשר בלשי יחידת ההונאה ופשיעת הסייבר במחוז מרכז עצרו עובד עירייה בחשד לזיוף שיטתי של מאות מסמכים רשמיים.

על פי החשד, העובד זייף לאורך תקופה ממושכת היתרי בנייה, טפסים ואישורים של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, והגיש אותם לחברת החשמל במטרה לאפשר חיבור מבנים לרשת החשמל באמצעות תיעוד מזויף.

החשוד, תושב טירה בשנות ה-50 לחייו, נעצר בפעילות משותפת של בלשי יחידת ההונאה יחד עם שוטרי תחנת טירה. החקירה נפתחה בעקבות מידע איכותי שהתקבל ביחידת ההונאה ופשיעת הסייבר במחוז מרכז, ובמהלכה ביצעו החוקרים מגוון פעולות חקירה גלויות וסמויות, לצד איסוף ממצאים וראיות המקשרות את החשוד לעבירות המיוחסות לו.

על פי החשד, החשוד זייף מאות היתרי בנייה, טפסים ואישורים שונים, אותם הציג כמסמכים אותנטיים של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיר. המסמכים המזויפים הוגשו לחברת החשמל במטרה לאפשר חיבור מבנים לרשת החשמל, תוך יצירת מצג שווא כאילו מדובר במבנים שקיבלו את כל האישורים הנדרשים על פי חוק.

פרשה זו מצטרפת לשורה של מקרי הונאה חמורים שנחשפו בחודשים האחרונים, ובהם זיוף מסמכים רשמיים לצורכי רווח כספי. רק לפני מספר שבועות נחשפה כנופיית זיופים פלסטינית שזייפה תעודות זהות ורישיונות נהיגה בטכנולוגיה מתקדמת.

החשוד נעצר אמש לחקירה, והבוקר הוארך מעצרו בבית המשפט עד לתאריך 2.6.26, בהתאם לצורכי החקירה. במשטרה מסרו כי החקירה נמשכת, וכי נבדקים היקף הזיופים והנזק שנגרם כתוצאה מפעילות החשוד.

דוברות המשטרה פרסמה תיעוד של חלק מהמסמכים שנתפסו במהלך החקירה, המלמדים על היקף הזיופים הנרחב. הרשויות ממשיכות לבחון את מלוא ההשלכות של פרשת הזיופים, ובוחנות האם נגרמו נזקים נוספים כתוצאה מחיבור מבנים לא חוקיים לרשת החשמל.