בג"ץ דן בעתירה נגד הפצ"רית: דרישה לחקירה פלילית של ההדלפות

בית המשפט הגבוה לצดק (בג"ץ) קיים דיון בעתירה הנוגעת לגורמי האכיפה המוסמכים לטפל באירועי בסיס "שדה תימן". העתירה, שהוגשה על ידי ארגון "בוחרים בחיים", הופנתה נגד שר המשפטים, הפרקליטה הצבאית הראשית (הפצ"רית) ורשויות החוק.

במוקד הדיון, שנפתח אחר הצהריים, עומדת בקשת הארגון להוציא את פרקליט המדינה ואנשי משרדו מחקירת הפרשה ומטיפול בהדלפות חומרי החקירה ממנה. לפי טיעוני העותרים, יש לאכוף פסק דין קודם שניתן בנושא, אשר קבע כי מערך הייעוץ המשפטי לממשלה מנוע מלעסוק בתיק זה.

את הדיון מנהל הרכב של שלושה שופטים: המשנה לנשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, השופט דוד מינץ והשופט חאלד כבוב.

הצדדים הציגו את טיעוניהם בפני ההרכב – נציגי הארגון מנמקים את הדרישה להפרדת הסמכויות ואיסור המעורבות של הפרקליטות, ומנגד נציגי המדינה מציגים את עמדת הרשויות ואת אופן ניהול הבדיקה. החלטת השופטים תינתן בהמשך.