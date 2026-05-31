כיכר השבת
לא יוכל להתמודד לבחירות

ביהמ"ש גזר את עונשו של משה כחלון: האם יוטל עליו קלון? פסק הדין המלא

ביהמ"ש גזר את עונשו של משה כחלון: מאסר על תנאי והרחקה לחצי שנה מחברות ציבוריות משנה: השופטת דנה אמיר אימצה את הסדר הטיעון וגזרה על שר האוצר לשעבר גם קנס בסך 180 אלף שקלים. כחלון הורשע מוקדם יותר היום, על פי הודאתו, בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך בעת שכיהן כיו"ר חברת "יונט קרדיט" (משפט)

משה כחלון (צילום: אבשלום שושני)

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר לפני זמן קצר את עונשו של שר האוצר לשעבר, משה כחלון, בהמשך להרשעתו מהבוקר בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך.

השופטת דנה אמיר אימצה את הסדר הטיעון שנחתם בין כחלון לבין פרקליטות מיסוי וכלכלה, וגזרה עליו עונש מאסר על תנאי, קנס כספי בסך 180 אלף שקלים, והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים מיום גזר הדין.

כזכור, כחלון הורשע על פי הודאתו בעבירה שבוצעה בעת שכיהן כיו"ר החברה הציבורית "יונט קרדיט". על פי כתב האישום שבו הודה, בתחילת שנת 2022 הוא עודכן על קיומם של אי-סדרים כספיים מהותיים בסניף החברה בנצרת, אך לא פעל להבאת מלוא המידע לידיעת דירקטוריון החברה והציבור כפי שנדרש ממנו על פי חוק. רק כעבור חמישה חודשים דווחו הממצאים, וזמן קצר לאחר מכן התפטר כחלון מתפקידו.

בפרקליטות ציינו כי הרשעתו של כחלון והעונש שהוטל עליו מעבירים מסר הרתעתי חד וברור לשוק ההון, לפיו נושאי משרה בכירים בחברות ציבוריות נושאים באחריות קשיחה לא רק כלפי החברה עצמה, אלא גם כלפי ציבור המשקיעים ובעלי המניות הנשענים על דיווחיהם. החקירה בפרשה ניהלה על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך.

