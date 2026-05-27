"הוא מושחת": טראמפ התפרץ לאחר שביידן הגיש תביעה נגד הממשל

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף בחריפות את קודמו ג’ו ביידן, לאחר שזה הגיש תביעה נגד משרד המשפטים האמריקני במטרה לחסום פרסום הקלטות ותמלילים הקשורים לחקירת היועץ המיוחד רוברט הור בפרשת המסמכים המסווגים.

במסגרת החקירה המדוברת נבדק האם ביידן שמר אצלו בבית ובמקומות נוספים מסמכים מסווגים מתקופת כהונתו כסנאטור וכסגן נשיא, במקום להעבירם לארכיון הלאומי כפי שנדרש בחוק.

לפי הדיווח, ביידן פנה לבית המשפט בניסיון למנוע את העברת החומרים לקונגרס, בטענה כי פרסומם מהווה ״פגיעה בלתי מוצדקת בפרטיותו״ וכי גם לנשיא לשעבר יש זכות להגנה על שיחות פרטיות שנערכו בביתו.

טראמפ בתגובה כתב ברשת החברתית שלו כי מדובר ב"פוליטיקאי מושחת!!!", תוך ששיתף כתבה בנושא.

בדוח שפרסם היועץ המיוחד על החקירה בנושא הוא לא המליץ להגיש כתב אישום נגד ביידן, אך הוא עורר ביקורת בשל הערות על גילו של ביידן ועל כשירותו המנטלית, לצד טענות לקשיים בזיכרון ובדיוק בפרטים.

במפלגה הרפובליקנית נטען כי משרד המשפטים העניק יחס מקל לביידן, בעוד שלדבריהם טראמפ עצמו טופל בחומרה רבה יותר בפרשות דומות.