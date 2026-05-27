אחרי הביקור בבית החולים

ב-CNN פחות אהבו: הפרט המדהים שחשף העיתונאי על טראמפ בשידור חי

ברקע אשפוזו היומי של נשיא ארה"ב בוולטר ריד אמש, התעכבו ברשת CNN אודות מצבו הבריאותי של דונלד טראמפ | עיתונאי שזומן בפאנל כדי לעסוק בנושא חשף מה התרחש בבית הלבן כאשר שאל את הרופאים שאלות אודות מצבו (בעולם) 

רופאים צבאיים שטיפלו בנשיא ובקודמו בתפקיד ברק אובמה קבעו כי טראמפ בריא יותר. כך חשף בן טריס, כתב המגזין ניו יורק, אשר סיפר כי שאל את הרופאים באופן ישיר מי משני המנהיגים נהנה מבריאות טובה יותר.

לדברי טריס, התשובה התקבלה במהלך מפגש שקיים עם הנשיא ועם שניים מרופאיו מהמרכז הרפואי וולטר ריד בשלהי חודש דצמבר בחדר הסגלגל. אחד מאותם רופאים היה אחראי על הטיפול הרפואי באובמה בעת שזה כיהן כנשיא ארצות הברית.

טריס שחזר את פנייתו לאנשי הרפואה וציין כי שאל אותם מי מבין השניים בריא יותר. לדבריו, "והרופא אמר לי, בלי להסס... הוא אמר, הנשיא טראמפ בריא יותר". הכתב הבהיר כי "דבר אחד שאני יכול לומר שהוא נכון לגבי בריאותו של דונלד טראמפ הוא שהרופאים שלו אכן אומרים את זה, שהוא בריא מאוד".

הדברים נאמרו במהלך משדר ברשת סי-אן-אן, כאשר המנחה דנה באש ניסתה לנתח את משמעות ביקורו של טראמפ במרכז הרפואי. טריס הדגיש בדבריו כי אינו מביע עמדה אישית בנושא. הוא חתם את דבריו והסביר כי במצב הנוכחי, "או שהרופאים נמצאים תחת האגודל של דונלד טראמפ או שהם רואים משהו שהוא די פלאי".

