דרמה באולם: ארקיע נטשה נוסעים בחירום – וחטפה בבית המשפט

דרמה משפטית חריגה התרחשה השבוע בבית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב, כאשר הרשמת הבכירה איירס ענבי-אוזניצקי נאלצה להפסיק את הדיון באמצע למשך כעשר דקות בשל מתיחות יוצאת דופן באולם. התנהלותם הסוערת של הצדדים והטונים הגבוהים הובילו לצעד חריג של הפסקת הדיון לצורך הרגעת הרוחות.

בסופו של יום, חברת התעופה ארקיע ספגה מכה משפטית כלכלית קשה: בית המשפט קיבל במלואה את תביעת שני נוסעים שנתקעו בברטיסלבה במהלך מבצע "עם כלביא", וחייב את החברה לשלם להם 10,153 שקלים בגין כרטיסי טיסה חלופיים והוצאות נלוות, בנוסף להוצאות משפט כבדות. "נותרנו מופקרים בחו"ל" על פי כתב התביעה, שני הנוסעים תכננו לשוב לישראל מברטיסלבה בטיסת ארקיע, אך הטיסה בוטלה במפתיע בעיצומו של מבצע "עם כלביא" בשל המצב הביטחוני. הנוסעים תיארו בכתב התביעה כיצד נותרו ללא כל סיוע או פתרון מצד החברה, בעוד שהם מנסים בדרכים עקלקלות למצוא דרך לחזור הביתה. לבסוף, נאלצו השניים לרכוש בכוחות עצמם כרטיסי טיסה חלופיים בעלות מטורפת של כ-14 אלף שקלים, ולממן מכיסם הפרטי לינה, מזון, נסיעות והוצאות מרובות נוספות. "נותרנו מופקרים בחו"ל בעיצומו של מצב ביטחוני חריג", טענו התובעים.

"מצב ביטחוני אינו פטור גורף"

מנגד, חברת ארקיע התגוננה בטענה כי ביטול הטיסה נבע מנסיבות ביטחוניות מובהקות שאינן בשליטתה - סגירת השמיים במהלך המבצע הצבאי. לטענת החברה, מדובר במצב חירום לאומי הפוטר אותה מחובת פיצוי הנוסעים, בדומה לכוח עליון.

אלא שבפסק דין מפורט ונוקב, דחתה הרשמת ענבי-אוזניצקי את טענות החברה על הסף. בביקורת חריפה, קבעה השופטת כי מצב ביטחוני אינו מעניק פטור גורף מחובות סיוע בסיסיות כלפי נוסעים. "ארקיע התנערה לחלוטין מחובות הסיוע האלמנטריות - מזון, לינה והסעות - ולא הציגה שום אסמכתא שנתנה פתרון לנוסעים בזמן אמת", נכתב בפסק הדין.

הרשמת הבהירה כי גם אם המצב הביטחוני מהווה נסיבה חריגה, חברת התעופה חייבת להוכיח שנקטה בכל האמצעים הסבירים לסייע לנוסעים ולמזער את נזקיהם. "לא די בכך שהחברה תצביע על מצב ביטחוני כללי - עליה להראות מה עשתה בפועל כדי לעזור לנוסעים שנתקעו", נקבע.

מכה כלכלית כבדה

בסיכומו של דבר, חייב בית המשפט את ארקיע לשלם לתובעים החזר מלא עבור כרטיסי הטיסה החלופיים והוצאות הסיוע בסכום כולל של 10,153 שקלים. בנוסף, חויבה החברה בתשלום הוצאות משפט כבדות בגין ההליך המשפטי הממושך.

פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין אחרונים המטילים אחריות כבדה על חברות תעופה בגין ביטולי טיסות ועיכובים, גם כאשר מדובר בנסיבות ביטחוניות. כזכור, לפני מספר חודשים חויבה גם חברת וויזאייר בפיצוי משמעותי לנוסעים, לאחר שבית המשפט דחה את טענתה למצב ביטחוני כפטור מפיצוי.

המסר המשפטי ברור: חברות תעופה אינן יכולות להתחמק מאחריותן כלפי נוסעים בטענה למצב ביטחוני, אלא אם הוכיחו שנקטו בכל האמצעים הסבירים לסייע ולמזער נזקים.