סולברג קבע: שרי הליכוד ניצלו לשכות לתעמולה בטיקטוק

דרמה בוועדת הבחירות המרכזית: יו"ר הוועדה, המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג, קיבל היום (ראשון) שורה של עתירות נגד שרי הליכוד, והורה להם להסיר באופן מיידי סרטוני תעמולה שצילמו בתוך לשכותיהם הרשמיות ופורסמו בחשבונות הטיקטוק האישיים שלהם.

השופט קבע כי לשכת שר מהווה נכס ציבורי, ועל כן חל איסור מוחלט לעשות בה שימוש לצורכי תעמולת בחירות, בניגוד לחוק דרכי תעמולה.

ההחלטה התקבלה בעקבות סדרת עתירות שהגיש עו"ד ורו"ח ירון מאירי נגד מפלגת הליכוד ונגד השרים יואב קיש, מיקי זוהר, מירי רגב, יריב לוין ודוד אמסלם.

העותר טען כי הצילומים בלשכות, תוך שימוש בסמלי המשרד, בדגל המדינה ובתואר השר, מהווים ניצול אסור של משאבי הציבור. משרדי הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, תמכו בעמדת העותר וקבעו כי תוכן הסרטונים נועד להשפיע על הבוחרים.

מנגד, השרים ומפלגת הליכוד ניסו לטעון כי המפלגה לא הייתה מעורבת בהפקת הסרטונים, וכי מדובר בהבעת תפיסת עולם פוליטית לגיטימית כחלק מחופש הביטוי, ללא קריאה מפורשת להצבעה בקלפי. עוד נטען על ידם כי יש לדחות את העתירות בשל שיהוי, מאחר שמדובר בסרטונים ותיקים.

השופט סולברג: "אין הכרח בקריאה מפורשת להצביע"

השופט סולברג דחה את טענות השרים והבהיר כי הסרטונים – שבהם הציגו השרים את הישגיהם, עמדותיהם וכוונותיהם לעתיד – נועדו בעיקרם לגרום לציבור לתמוך בהם וברשימתם ביום הבחירות, ועל כן הם עולים כדי תעמולה גם ללא קריאה ישירה להצבעה.

טענת השיהוי נדחתה אף היא, משום שהסרטונים נותרו זמינים לציבור ברשת החברתית. עם זאת, השופט סייג וקבע כי עצם השימוש בתואר "שר" או הצגת דגל המדינה כשלעצמם אינם נחשבים לשימוש אסור בנכסי ציבור, והדגיש כי המגבלה אינה על חופש הביטוי אלא על מקום הצילום.

העתירה נגד השר דוד אמסלם נמחקה לאחר שהתייתרה, מכיוון שהוא מיהר להסיר את הסרטונים עוד לפני בירור העתירה, והוא והליכוד חויבו בהוצאות מופחתות בסך 2,000 שקלים.

לעומת זאת, העתירות נגד ארבעת השרים האחרים התקבלו במלואן, והשופט סולברג השית עליהם ועל מפלגת הליכוד הוצאות משפט משמעותיות לטובת העותר:

שר המשפטים יריב לוין חויב בהוצאות הגבוהות ביותר בסך 11,000 ש"ח.שרת התחבורה מירי רגב חויבה בסך 9,000 ש"ח.שר החינוך יואב קיש חויב בסך 2,500 ש"ח.שר התרבות והספורט מיקי זוהר חויב בסך 2,500 ש"ח.